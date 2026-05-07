Bihar Cabinet Expansion: 6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... सम्राट सेना में BJP ने साधे जातीय समीकरण

Bihar Ministers Caste List: सम्राट चौधरी सरकार में जेडीयू कोटे से 13 और बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली. नए मंत्रिमंडल में बीजेपी ने जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है.
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Bihar Ministers List: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो चुका है. इसमें जेडीयू कोटे से 13 और बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली. बीजेपी की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक बार फिर से मंत्री बने हैं. जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह भी फिर से मंत्री बनी हैं. नए मंत्रिमंडल में बीजेपी ने जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है.
बीजेपी कोटे से कौन-कौन मंत्री बना
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बीजेपी के सभी मंत्रियों की जाति देखें
विजय कुमार सिन्हा (भूमिहार, सवर्ण)
रामकृपाल यादव (यादव, पिछड़ा)
केदार गुप्ता (कानू, वैश्य, अति पिछड़ा)
नीतीश मिश्रा (ब्राह्मण, सवर्ण)
मिथलेश तिवारी (ब्राह्मण, सवर्ण)
रमा निषाद (मल्लाह, अति पिछड़ा)
दिलीप जायसवाल (कलवार, वैश्य, पिछड़ा)
श्रेयसी सिंह (राजपूत, सवर्ण)
प्रमोद चंद्रवंशी (चंद्रवंशी, अति पिछड़ा)
लखेंद्र पासवान (पासवान, दलित)
संजय टाइगर (राजपूत, सवर्ण)
ई. कुमार शैलेन्द्र (भूमिहार, सवर्ण)
नंद किशोर राम (रविदास, दलित)
रामचंद्र प्रसाद (तेली, अति पिछड़ा)
अरुण शंकर प्रसाद (सूड़ी, वैश्य, पिछड़ा)