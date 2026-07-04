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बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

Patna News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि बिहार में अपराध मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी कर ली गई है. 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई होगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:13 PM IST
बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
Image Credit: (Photo-AI) बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्टSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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