बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

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बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि बिहार में लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि बिहार में अपराध मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी कर ली गई है. 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई होगी. अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और जल्द न्याय देने पर सरकार का फोकस है. फास्ट ट्रैक कोर्ट से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हो सकेगा. सरकार ने कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.