Bihar Politics: प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, पेट्रोल पंप पर छिड़ा सियासी संग्राम

Sanjay Jaiswal On Prashant Kishor: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है. इसी क्रम में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच जुबानी जंग अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच चुकी है.

ताजा विवाद की जड़ में एक पेट्रोल पंप को लेकर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप है. प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के माध्यम से एक पेट्रोल पंप में भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे सांसद संजय जायसवाल का नाम भी जुड़ा हुआ है. इस आरोप को लेकर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को 'चिंदी चोर' बताते हुए कहा कि राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी और सुचिता है. उन्होंने कहा कि भले ही पेट्रोल पंप उनका नहीं है, लेकिन लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जायसवाल ने यह भी बताया कि वे खुद बेतिया नगर निगम की मेयर को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें नगर निगम की सामान्य बैठक बुलाने और आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेज पार्षदों के सामने सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

इतना ही नहीं, उन्होंने एक जांच समिति बनाने की भी बात कही है, जिसमें मेयर गरिमा देवी सिकारिया और जन सुराज पार्टी के विधान पार्षद आफाक अहमद को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि यदि पेट्रोल पंप में भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है, तो वे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर आरोप लगाए हों. इससे पहले भी किशोर ने छावनी ओवर ब्रिज के एलाइनमेंट में बदलाव को लेकर जायसवाल पर निशाना साधा था, जिसे आरटीआई से प्राप्त जवाब के ज़रिए जायसवाल ने खारिज कर दिया था. बिहार की राजनीति में यह तकरार एक नए सियासी मोड़ का संकेत दे रही है. चुनाव से पहले इस तरह के तीखे आरोपों और जवाबों से स्पष्ट है कि राज्य में चुनावी मुकाबला न सिर्फ पार्टियों के बीच, बल्कि बड़े चेहरों के बीच भी काफी दिलचस्प और आक्रामक रहने वाला है.

