Bihar Politics: प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, पेट्रोल पंप पर छिड़ा सियासी संग्राम
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929105
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, पेट्रोल पंप पर छिड़ा सियासी संग्राम

Sanjay Jaiswal On Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के बीच पेट्रोल पंप भ्रष्टाचार को लेकर विवाद छिड़ गया है. जायसवाल ने आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Written By  Shubham Raj|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:36 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार
प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार

Sanjay Jaiswal On Prashant Kishor: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है. इसी क्रम में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच जुबानी जंग अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच चुकी है.

यह भी पढ़ें: अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना की तरह तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल

ताजा विवाद की जड़ में एक पेट्रोल पंप को लेकर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप है. प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के माध्यम से एक पेट्रोल पंप में भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे सांसद संजय जायसवाल का नाम भी जुड़ा हुआ है. इस आरोप को लेकर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को 'चिंदी चोर' बताते हुए कहा कि राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी और सुचिता है. उन्होंने कहा कि भले ही पेट्रोल पंप उनका नहीं है, लेकिन लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जायसवाल ने यह भी बताया कि वे खुद बेतिया नगर निगम की मेयर को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें नगर निगम की सामान्य बैठक बुलाने और आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेज पार्षदों के सामने सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

इतना ही नहीं, उन्होंने एक जांच समिति बनाने की भी बात कही है, जिसमें मेयर गरिमा देवी सिकारिया और जन सुराज पार्टी के विधान पार्षद आफाक अहमद को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कहा कि यदि पेट्रोल पंप में भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है, तो वे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर आरोप लगाए हों. इससे पहले भी किशोर ने छावनी ओवर ब्रिज के एलाइनमेंट में बदलाव को लेकर जायसवाल पर निशाना साधा था, जिसे आरटीआई से प्राप्त जवाब के ज़रिए जायसवाल ने खारिज कर दिया था. बिहार की राजनीति में यह तकरार एक नए सियासी मोड़ का संकेत दे रही है. चुनाव से पहले इस तरह के तीखे आरोपों और जवाबों से स्पष्ट है कि राज्य में चुनावी मुकाबला न सिर्फ पार्टियों के बीच, बल्कि बड़े चेहरों के बीच भी काफी दिलचस्प और आक्रामक रहने वाला है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Prashant KishorJan SuraajSanjay JaiswalBihar politics

Trending news

Bihar politics
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म: उपेंद्र कुशवाहा
bihar chunav 2025
अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना की तरह तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल
Patna Metro
पटना मेट्रो अभी बाकी है! चुनाव के ऐलान से पहले एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Jehanabad news
पंचायती राज अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पंचायत सचिव को ठगा, एक लाख रुपये उड़ाए
bihar chunav 2025
राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं
CM nitish kumar
महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर CM नीतीश कुमार ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया
Bihar politics
मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'हर घर पहुंचा विकास'
Pappu Yadav
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव
;