संजय जायसवाल: राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करने वालों को मिलेगी सजा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912262
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

संजय जायसवाल: राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करने वालों को मिलेगी सजा

Bihar Politics: भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ के तोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा निश्चित तौर पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने वाले को सजा मिलगी, बिहार की तुलना 'बीड़ी' से करने पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 07, 2025, 03:16 PM IST

Trending Photos

डॉ. संजय जायसवाल, बिहार चुनाव 2025
डॉ. संजय जायसवाल, बिहार चुनाव 2025

Bihar Politics: 7 सितंबर को भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने जम्मू-कश्मीर के हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ के प्रतीक को तोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस घटना को राष्ट्रीय सम्मान पर हमला करार दिया.साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित किया गया है, निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलेगी. उन्होंने कहा, 'हजरतबल में जो हुआ है, उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि "गुल खाएंगे लेकिन गुलगुले परहेज करेंगे". हजरतबल दरगाह में पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन अगर उन्हीं पैसे का बोर्ड लगाया जाएगा तो उन्हें दिक्कत होती है. जिस तरह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित किया गया है, निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलेगी.

हजरतबल दरगाह में शुक्रवार को मार्बल की प्लेट पर अशोक चिह्न की उकेरी प्रतिकृति पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने एतराज जताया और इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था. इस मामले से वहां तनाव पैदा हो गया था. भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि हजरतबल में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर जो हमला हुआ है, ये संविधान के आदर्शों का अपमान है. इस घटना से पूरा देश आहत है और तुष्टिकरण करने वालों का मुंह बंद हो गया है.

ये भी पढे़ं: Bihar Chunav 2025 Live: गोपालगंज में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़, BJP-JDU सहित सभी घटक दलों के नेता मंच पर मौजूद

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा बिहार की तुलना 'बीड़ी' से करने पर भी भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, इंडी गठबंधन का उद्देश्य बिहार को अपमानित करना है. जब राहुल गांधी आए थे, तब भी उन्होंने बिहार को अपमानित किया था. केरल कांग्रेस ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया बल्कि सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है. लाखों मजदूर बीड़ी बनाते हैं, गरीब आदिवासी महिलाएं उन पर काम करती हैं, और आदिवासी पुरुष तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीड़ी पर टैक्स को सिगरेट के मुकाबले कम किया गया है. यह बात उन्हें बहुत खटक रही है. कांग्रेस को मल्टीनेशनल कंपनियां चंदा देती हैं और इसलिए उनकी सद्भावना बीड़ी मजदूरों के प्रति नहीं है. हमें बीड़ी मजदूरों पर गर्व है.

इनपुट:आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Bihar Chunaav 2025

Trending news

Vaishali news
पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात
Jharkhand news
Jharkhand news: चाईबासा में सुरक्षबलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 10 लाख के इनामी
Palamu news
भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने ₹50 हजार में किया अपनी ममता का सौदा,
Jharkhand news
'बांग्लादेशी कहने वाले भाजपा की कब्र खोदूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान
Bhojpuri news
जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर
Jehanabad news
31 अगस्त से लापता छात्र का पुलिस को अबतक नहीं मिला कोई सुराग, दर-दर भटक रहे परिजन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: गोपालगंज में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़, BJP-JDU सहित सभी घटक दलों के नेता मंच पर मौजूद
Begusarai News
बेगूसरायः एक सप्ताह बाद कब्र से निकला शव, मृतक की पत्नी के बयान ने किया बड़ा खुलासा
bihar chunav 2025
महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी JMM-RLJP, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार
Jehanabad news
Jehanabad News: भाजपा कार्यकर्ताओं से नोकझोंक पर शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी
;