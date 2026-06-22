'निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं...', JDU कार्यकारिणी बैठक के बाद संजय झा का ऐलान

Sanjay Jha News: जेडीयू पार्टी में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है. रविवार (21 जून) को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक में निशांत कुमार को जिम्मेदारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया. सभी ने यह माना कि निशांत कुमार में नेतृत्व करने की क्षमता है और भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. वे पार्टी में प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे. बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी जेडीयू में निशांत युग का ऐलान कर दिया है. संजय झा ने बैठक को लेकर बताया कि नीतीश कुमार पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे, कल की राष्ट्रीय परिषद में इसका अनुमोदन किया गया.