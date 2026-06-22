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'निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं...', JDU कार्यकारिणी बैठक के बाद संजय झा का ऐलान

Sanjay Jha News: जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं और आगे वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते वे (निशांत कुमार) अपनी क्षमता साबित भी कर रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:07 PM IST
'निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं...', JDU कार्यकारिणी बैठक के बाद संजय झा का ऐलान
Image Credit: ANI

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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