'निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं...', JDU कार्यकारिणी बैठक के बाद संजय झा का ऐलान

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Sanjay Jha News: जेडीयू पार्टी में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है. रविवार (21 जून) को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक में निशांत कुमार को जिम्मेदारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया. सभी ने यह माना कि निशांत कुमार में नेतृत्व करने की क्षमता है और भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. वे पार्टी में प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे. बैठक के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी जेडीयू में निशांत युग का ऐलान कर दिया है. संजय झा ने बैठक को लेकर बताया कि नीतीश कुमार पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे, कल की राष्ट्रीय परिषद में इसका अनुमोदन किया गया.
निशांत कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं. आगे वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे. झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते वे (निशांत कुमार) अपनी क्षमता साबित भी कर रहे हैं. हम आशा करते हैं कि वे आने वाले 30-40 वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पार्टी के विस्तार को लेकर संजय झा ने कहा कि जेडीयू के सदस्यों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है. आने वाले दिनों में यह और बढ़े, हम सबको इसका प्रयास करना होगा. स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने उन पर विश्वास करने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि वे नेतृत्व और पार्टी के समर्थकों के विश्वास पर खरे उतरेंगे. नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. वहीं, भरत तिवारी एनकाउंटर पर संजय झा ने अपनी ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस एनकाउंटर से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं, वह निश्चित रूप से संदेह पैदा कर रहे हैं. झा ने आगे कहा कि इस मामले में निंलबन की कार्रवाई काफी नहीं है. पुलिस भी अगर अपराध करे तो कार्रवाई होना चाहिए.