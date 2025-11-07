Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992273
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

संजय झा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर समेत इन दिग्गज नेताओं ने बिहार में बंपर वोटिंग पर दिए शानदार रिएक्शन

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को समाप्त हो गया. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में 64.66 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है. बिहार चुनाव के पहले चरण को लेकर संजय झा, चिराग पासवान समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:53 PM IST

Trending Photos

संजय झा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर समेत इन दिग्गज नेताओं ने बिहार में बंपर वोटिंग पर दिए शानदार रिएक्शन
संजय झा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर समेत इन दिग्गज नेताओं ने बिहार में बंपर वोटिंग पर दिए शानदार रिएक्शन

Bihar First Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ. रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ. शाम 5 बजे तक औसत मतदान 57.5 फीसदी रहा. मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा 70.96 फीसदी वोट पड़े. उसके बाद समस्तीपुर (70.63 फीसदी) और बेगूसराय (68.26 फीसदी) रहे.  बेगूसराय के बच्चवारा सीट पर सबसे अधिक 69.67 फीसदी मतदान हुआ. पटना जिले में कम सिर्फ 48.69 फीसदी वोटिंग रही. कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 122 महिलाएं थीं. वही, अब आज (7 नवंबर) बिहार चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

चुनाव को लेकर बोले संजय झा
पहले चरण के मतदान को लेकर JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार चुनाव पर कहा, 'लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है, यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, यह मतदान सरकार की वापसी के लिए किया गया है. पिछले रिकॉर्ड को देखें, बिहार में, 2005 की तुलना में 2010 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, 2010 की तुलना में 2015 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, इसलिए यह प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि जब अधिक मतदान होता है, तो सरकार वापस आती है. लोग सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन के लिए वोट करने के लिए निकले. इस बार, 2010 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. नीतीश कुमार की वापसी के लिए वोट डाले गए हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

चिराग पासवान ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थीं. मेरा मानना ​​है कि आज जिस तरह से काम हुआ है, उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे. हमारी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी 14 सीटें सकारात्मक हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये सीटें भी जीतेंगे.'

पहले चरण के मतदान को लेकर बोले मुकेश सहनी 
VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, 'NDA एक-दो दिन खुश रहना चाहता है तो रहे. वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है, पुराने पैटर्न पर ही है. फिलहाल, अगर वे (NDA) खुश रहना चाहते हैं तो रहे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. बिहार के युवा महागठबंधन के साथ खड़े हैं. इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है.'

वोटिंग पर क्या बोले प्रशांत किशोर?
जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, 'इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा है. मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है. अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है. बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मज़दूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. वे इन चुनावों में 'X' फ़ैक्टर हैं. जन सुराज को पूरा भरोसा है. 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा.'

प्रमोद तिवारी ने भी दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'भाजपा वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो वो एंटी इनकंबेंसी का वोट होता है. आज पलट क्यों रहे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में NDA सरकार के  खिलाफ एक जन क्रांति हुई है. युवा जिस तरह से निकला है उसके कारण निश्चित रुप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है.'

नितिन नबीन ने भी दिया रिएक्शन
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार मंत्री सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा, 'बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है. इस वोटिंग ने बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं. हम कह सकते हैं कि बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए.'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar First Phase Votingbihar chunav 2025

Trending news

Bhojpuri news
'हटा लो आप नहीं...तो हम हटा देंगे', खेसारी को मिले नोटिस पर निरहुआ का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
“महिलाओं ने तोड़ दिया जात-पात का बंधन”, संजय झा बोले- इस बार 2010 से भी बड़ी जीत तय!
Bihar chunav 2025
बिहार में बंपर वोटिंग से प्रशांत किशोर खुश; जनसुराज के तौर पर है जनता के पास विकल्प
Bihar Chunavb 2025
PK का बड़ा दावा: बिहार को मिला नया विकल्प, 14 नवंबर को लिखा जाएगा इतिहास
bihar chunav 2025
SIR का असर या बदलाव चाहता है बिहार! वोटरों के जोश को सब बता रहे अपने हक में
Vande Mataram 150 Years Celebration
‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति से गूंजा बिहार बीजेपी कार्यालय
Bihar First Phase Polling
बिहार के लिए क्या किए हैं, आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना: संजय झा
Jharkhand news
पाकुड़ वालों को गोबर बनाएगा मालामाल! सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू
bihar chunav 2025
चिराग पासवान का तगड़ा वार! राहुल-तेजस्वी को बताया हार का जिम्मेदार
Vande Mataram 150th anniversary
'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे, पवन सिंह ने कहा- जगाई थी आजादी की ज्वाला