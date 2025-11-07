संजय झा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर समेत इन दिग्गज नेताओं ने बिहार में बंपर वोटिंग पर दिए शानदार रिएक्शन

Bihar First Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर) को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ. रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ. शाम 5 बजे तक औसत मतदान 57.5 फीसदी रहा. मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा 70.96 फीसदी वोट पड़े. उसके बाद समस्तीपुर (70.63 फीसदी) और बेगूसराय (68.26 फीसदी) रहे. बेगूसराय के बच्चवारा सीट पर सबसे अधिक 69.67 फीसदी मतदान हुआ. पटना जिले में कम सिर्फ 48.69 फीसदी वोटिंग रही. कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 122 महिलाएं थीं. वही, अब आज (7 नवंबर) बिहार चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

चुनाव को लेकर बोले संजय झा

पहले चरण के मतदान को लेकर JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार चुनाव पर कहा, 'लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है, यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है, यह मतदान सरकार की वापसी के लिए किया गया है. पिछले रिकॉर्ड को देखें, बिहार में, 2005 की तुलना में 2010 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, 2010 की तुलना में 2015 में सरकार की वापसी के लिए अधिक वोट डाले गए थे, इसलिए यह प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि जब अधिक मतदान होता है, तो सरकार वापस आती है. लोग सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन के लिए वोट करने के लिए निकले. इस बार, 2010 से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. नीतीश कुमार की वापसी के लिए वोट डाले गए हैं.'

चिराग पासवान ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थीं. मेरा मानना ​​है कि आज जिस तरह से काम हुआ है, उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे. हमारी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी 14 सीटें सकारात्मक हैं और मुझे विश्वास है कि हम ये सीटें भी जीतेंगे.'

पहले चरण के मतदान को लेकर बोले मुकेश सहनी

VIP प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, 'NDA एक-दो दिन खुश रहना चाहता है तो रहे. वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है, पुराने पैटर्न पर ही है. फिलहाल, अगर वे (NDA) खुश रहना चाहते हैं तो रहे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. बिहार के युवा महागठबंधन के साथ खड़े हैं. इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है.'

वोटिंग पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, 'इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा है. मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है. अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है. बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मज़दूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. वे इन चुनावों में 'X' फ़ैक्टर हैं. जन सुराज को पूरा भरोसा है. 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा.'

प्रमोद तिवारी ने भी दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, 'भाजपा वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो वो एंटी इनकंबेंसी का वोट होता है. आज पलट क्यों रहे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में NDA सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है. युवा जिस तरह से निकला है उसके कारण निश्चित रुप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है.'

नितिन नबीन ने भी दिया रिएक्शन

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और बिहार मंत्री सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा, 'बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. बिहार ने इस बार अपना विश्वास विकास के प्रति व्यक्त किया है. इस वोटिंग ने बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं. हम कह सकते हैं कि बिहार को विकास की रफ्तार चाहिए.'

