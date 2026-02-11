Advertisement
Sanjay Jha News: दरभंगा हवाई अड्डे से अब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स? संजय झा ने राज्यसभा में उठाई मांग

Darhanga International Airport: दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के रूप में बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने उच्च सदन में इसकी मांग की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:16 PM IST

संजय झा (फाइल फोटो)
संजय झा (फाइल फोटो)

Sanjay Jha Demands Darhanga International Airport: दरभंगा के एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल सकते हैं. दरअसल, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने आज (बुधवार, 11 फरवरी) राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का महत्वपूर्ण विषय उठाया. उन्होने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 18 सितंबर, 2024 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने तथा वाइड-बॉडी विमानों के संचालन हेतु रनवे विस्तार का अनुरोध किया गया. 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रनवे को 12,000 फीट तक विस्तारित करने के लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई. बिहार सरकार ने तत्परता दिखाते हुए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा 10 जनवरी, 2025 को मंत्रिपरिषद के निर्णय द्वारा 245 करोड़ रुपये की राशि से भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की. यह राशि जिला प्रशासन, दरभंगा को उपलब्ध करा दी गई है.

दरभंगा हवाई अड्डा आज बढ़ते यात्री आवागमन, बिहार एवं पड़ोसी राज्यों से मजबूत कनेक्टिविटी तथा नेपाल सीमा की निकटता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है. इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने से मिथिला क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक संपर्क को नई गति मिलेगी. उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया है कि इस दिशा में आवश्यक समन्वय स्थापित कर शीघ्र निर्णय लिया जाए.

बता दें कि दरभंगा में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं आकार ले रही हैं. दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के रूप में बनाने की कवायद के बीच लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब होगा. गंगासागर, हराही और दिग्घी पोखर के एकीकरण से राज्य के सबसे बड़े तालाब में दरभंगा का नाम शामिल हो जाएगा.

