Operation Sindoor: संजय झा ने सिंगापुर में भी पाकिस्तान को किया बेनकाब, प्रवासी भारतीयों से भी बात की

Sanjay Jha In Singapore: 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत अब 'डिप्लोमैटिक स्ट्राइक' करने में जुटा है. इसके लिए मोदी सरकार की ओर से विदेश में भेजे गए सर्वदलीय डेलीगेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में पाकिस्तान की पोल खोली. इस डेलीगेशन ने सिंगापुर की विदेश और गृह मामलों की राज्य मंत्री सिम ऐन से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान भारत ने आतंकवाद को लेकर अपने सख्त रुख को स्पष्ट रूप से रखा और यह संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देगा. सिंगापुर की धरती से संजय झा ने कहा कि अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है, तो भारत इसका करारा जवाब देगा और किसी भी तरह की परमाणु हमले की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा.

संजय झा ने सिंगापुर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारा सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आपकी सरकार, संस्थानों और जीवंत भारतीय समुदाय से समृद्ध संवाद और गर्मजोशी भरे स्वागत की गहराई से सराहना करता है. हम एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ और एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए दृढ़ हैं. जेडीयू सांसद ने बताया कि अब शांति और एकता के संदेश के साथ सिंगापुर से इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं. सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए संजय झा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं. हम दुनिया को पाकिस्तान और उसकी सेना के बारे में सच्चाई बताने जा रहे हैं. पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था आतंकवाद पर आधारित है, उनका तरीका और उनकी राजनीति ऐसी ही है. उन्हें हथियार देना, प्रायोजित करना, प्रशिक्षित करना और फिर उन्हें सीमा पार भेजना, पाकिस्तान का यही काम है.

