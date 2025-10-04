Bihar Chunav 2025: 'राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत, छठ के तुरंत बाद एक चरण में हो बिहार चुनाव: संजय झा

Bihar Chunav 2025: पटना में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम और राजनीतिक दलों के बीच बैठक हुई. इस दौरान जदयू ने आयोग के सामने साफ तौर पर मांग रखी कि पूरे बिहार में चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है और नक्सलवाद की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है. ऐसे में जब महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं?

संजय झा ने कहा कि अगर चुनाव एक ही चरण में होंगे तो खर्च भी कम होगा और प्रशासनिक झंझट भी घटेगा. बिहार पूरी तरह से एक चरण में चुनाव कराने के लिए तैयार है. उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए ताकि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो.

जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ महापर्व नवंबर में होता है. इस दौरान बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग अपने गांव लौटते हैं. ऐसे में अगर छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे तो अधिक से अधिक लोग मतदान कर पाएंगे. संजय झा ने कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा.

बैठक के दौरान जदयू ने एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका की भी सराहना की. संजय झा ने कहा कि इस प्रक्रिया से फर्जी मतदाताओं को हटाया गया है और बिहार देशभर में इस काम को लेकर उदाहरण पेश कर रहा है. उन्होंने आयोग को इस पहल के लिए बधाई भी दी.

इधर, सीट बंटवारे को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह सही समय पर हो जाएगा. उन्होंने भी दोहराया कि छठ के बाद चुनाव होना सबसे बेहतर विकल्प है ताकि बाहर रहने वाले लोग भी मतदान कर सकें.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी तीन अक्टूबर की शाम पटना पहुंचे थे. आयोग की टीम लगातार दो दिनों तक राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रही है. माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद कभी भी चुनाव तिथियों की घोषणा हो सकती है.

