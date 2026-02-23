'मोदी का विरोध करते-करते देश विरोधी हुई कांग्रेस', AI समिट कांड पर भड़के JDU के संजय झा

Sanjay Jha On Congress: AI इम्पैक्ट समिट के दौरान 'भारत मंडपम' के अंदर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 'शर्टलेस' प्रदर्शन के मामले में पांचवीं गिरफ्तारी हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों में जितेंद्र यादव भी शामिल था. दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बीच सियासत भी काफी देखने को मिल रही है. इस मामले पर अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसज संजय झा ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की है.

संजय झा ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस हरकत को देश विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि यह देश की प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास है. देश की प्रतिष्ठा कांग्रेस की प्रतिष्ठा से कहीं बड़ी है. कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते अब देश का विरोध करने लगी है.



संजय झा ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और जनता कांग्रेस का पत्ता पहले ही साफ कर चुकी है. उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा कि बिहार में कांग्रेस के उतने ही नेता जीते, जितने एक बोलेरो गाड़ी में बैठ सकते हैं.

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसलिए कभी राहुल गांधी तो कभी ममता बनर्जी का नाम आगे किया जाता है.

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी पर जनता का भरोसा नहीं है और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है. देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस आज भी नकारात्मक राजनीति में उलझी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि भारत से पाकिस्तान क्रिकेट मैच जितनी बार हारा है, उससे ज्यादा बार कांग्रेस देश में चुनाव हार चुकी है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार