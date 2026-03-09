Sanjay Jha: 'इस महीने भर तो नीतीश जी है...', मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संजय झा ने कही ये बात

Sanjay Jha On Bihar New CM: बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कयासबाजी जारी है. सियासी गलियारों में सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है. जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में सोचा नहीं गया है. उन्होंने कहा कि इस महीने तो नीतीश कुमार ही हैं. संजय झा ने कहा कि क्या होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, यह सबकुछ आने वाले समय में NDA के साथी लोग बैठ कर निर्णय करेंगे. अभी इस पर कुछ बात नहीं हुई है.

जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आगे कहा कि इस महीने भर तो नीतीश जी है ना, अप्रैल की बात है. उन्होंने कहा कि बिहार में ये सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी. इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए. जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार से दबाव देकर कुछ कराना इस जन्म में संभव नहीं है. ये उनका अपना फैसला है. उनका जो फैसला होगा, पूरी पार्टी उसके साथ रहेगी. वे राज्यसभा में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार छोड़ कर आ रहे हैं.

