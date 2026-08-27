/नेपाल की बाढ़ से बिहार को संदेश, भारत-नेपाल मिलकर बनाए दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना: संजय झा

Sanjay Jha: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड की स्थिति को भारत और नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बताते हुए दोनों देशों से संयुक्त रूप से बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक और एकीकृत योजना बनाने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि नेपाल में होने वाली ऐसी घटनाओं का सीधा असर बिहार पर पड़ता है, इसलिए इसे अलग-अलग करके देखने के बजाय साझा रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है. संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल जो बाढ़ आई है, वह बिहार से करीब 200-250 किलोमीटर दूर नेपाल के तिब्बत से लगे हिस्से में आई है. अभी तक की जानकारी के अनुसार वहां पानी का बहाव काफी कम हो गया है और स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि गंडक नदी में भी पानी का स्तर एक लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है, इसलिए फिलहाल बिहार में बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत बनी हुई है.