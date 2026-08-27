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नेपाल की बाढ़ से बिहार को संदेश, भारत-नेपाल मिलकर बनाए दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना: संजय झा

Sanjay Jha: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड को भारत-नेपाल के लिए बड़ी चेतावनी बताया है. उन्होंने दोनों देशों के बीच संयुक्त और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना बनाने पर जोर दिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:57 PM IST
नेपाल की बाढ़ से बिहार को संदेश, भारत-नेपाल मिलकर बनाए दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना: संजय झा
Image Credit: संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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