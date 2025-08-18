बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा

Bihar Chunav 2025 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस बीच, कांग्रेस द्वारा उन्हें 'जननायक' बताए जाने पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अब तो कांग्रेस टाइटल भी चोरी करने लगी. साथ ही पीएम मोदी का 22अगस्त को गया का कार्यक्रम ऐतिहासिक बताया.
Bihar Chunav 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस बीच, कांग्रेस द्वारा उन्हें 'जननायक' बताए जाने पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अब तो कांग्रेस टाइटल भी चोरी करने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 अगस्त को गया आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार के एक ही जननायक हैं, वे हैं कर्पूरी ठाकुर.
अब कांग्रेस उनका टाइटल चोरी कर रही है. बिहार में जब भी जननायक की बात आई, कर्पूरी ठाकुर का नाम आया. उन्होंने आगे कहा कि इस साल बिहार में होने वाला चुनाव केवल अगली पांच वर्ष की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि अगले 25 वर्ष के बिहार के भविष्य का चुनाव होगा. बिहार अगले 25 वर्ष में आगे बढ़ेगा या पीछे लौटेगा, उसका चुनाव होगा.
बिहार 25 साल में कहां खड़ा होगा, यह चुनाव तय करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार को बहुत दिनों के बाद डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है. केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है. इसका नतीजा भी दिख रहा है. आज केंद्र सरकार से बिहार को पूरी मदद मिल रही है. कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि केंद्र का बजट बिहार को केंद्र में रखकर बनाया गया है.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 22 अगस्त को गया का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. यह कार्यक्रम गया या मगध के लिएनहीं है, बल्कि यह बिहार और देश के लोग देखेंगे. उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित होंगे. यह कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा. उन्होंने आगे कहा कि SIR को लेकर बहुत लोग आज दिल्ली में घूम रहे हैं. बिहार में यहां के लोगों के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है.
इनपुट: आईएएनएस