बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886744
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा

Bihar Chunav 2025 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस बीच, कांग्रेस द्वारा उन्हें 'जननायक' बताए जाने पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अब तो कांग्रेस टाइटल भी चोरी करने लगी. साथ ही पीएम मोदी का 22अगस्त को गया का कार्यक्रम ऐतिहासिक बताया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:29 PM IST

Trending Photos

संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष
संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष

Bihar Chunav 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इस बीच, कांग्रेस द्वारा उन्हें 'जननायक' बताए जाने पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अब तो कांग्रेस टाइटल भी चोरी करने लगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 अगस्त को गया आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार के एक ही जननायक हैं, वे हैं कर्पूरी ठाकुर.

अब कांग्रेस उनका टाइटल चोरी कर रही है. बिहार में जब भी जननायक की बात आई, कर्पूरी ठाकुर का नाम आया. उन्होंने आगे कहा कि इस साल बिहार में होने वाला चुनाव केवल अगली पांच वर्ष की सरकार चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि अगले 25 वर्ष के बिहार के भविष्य का चुनाव होगा. बिहार अगले 25 वर्ष में आगे बढ़ेगा या पीछे लौटेगा, उसका चुनाव होगा.

ये भी पढ़ें:'इलेक्शन कमिशन कौन होता है...', SIR पर JDU विधायक ने किया राहुल गांधी का समर्थन

बिहार 25 साल में कहां खड़ा होगा, यह चुनाव तय करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार को बहुत दिनों के बाद डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है. केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है. इसका नतीजा भी दिख रहा है. आज केंद्र सरकार से बिहार को पूरी मदद मिल रही है. कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि केंद्र का बजट बिहार को केंद्र में रखकर बनाया गया है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 22 अगस्त को गया का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. यह कार्यक्रम गया या मगध के लिएनहीं है, बल्कि यह बिहार और देश के लोग देखेंगे. उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित होंगे. यह कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा. उन्होंने आगे कहा कि SIR को लेकर बहुत लोग आज दिल्ली में घूम रहे हैं. बिहार में यहां के लोगों के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sanjay Jha

Trending news

Sanjay Jha
बिहार के 'जननायक' सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, कांग्रेस अब टाइटल भी चोरी करने लगी : संजय झा
Latehar News
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में दो कुख्यात नक्सली, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
PK Factor
केजरीवाल ने जो करिश्मा दिल्ली में किया था, क्या PK बिहार में वो कर पाएंगे?
Surya Hansda Encounter
सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को नोटिस
Samastipur News
संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत, घर से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस
Upendra Kushwaha
'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए मुद्दा तलाशने निकले हैं राहुल गांधी : उपेंद्र कुशवाहा
Munger News
Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से कटा मजदूर का पैर, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
Bihar SIR
बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने कहा- विपक्ष की ओर से अभी तक नहीं मिली कोई आपत्ति
Jan Suraaj
पटना में जन सुराज नेता रवि नारायण सिंह पर जानलेवा हमला, हमलावर पिस्टल लहराकर भागे
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुनवाई से इंकार किया
;