राहुल गांधी के ‘बम’ वाले बयान पर संजय झा का तंज, जदयू प्रवक्ताओं की बैठक में बनी रणनीति

Bihar Chunav 2025: जदयू कार्यालय में मंगलवार को प्रवक्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई. झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है और विपक्ष को भी विकास के मुद्दों पर बहस करना सिखाया है.

संजय झा ने साफ किया कि विपक्ष के हमलों पर विशेष चर्चा नहीं की गई, क्योंकि जदयू मानती है कि राजनीति में शालीनता जरूरी है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने जब भी अपनी बात रखी है, कभी शालीनता नहीं छोड़ी. राजनीति में कटु भाषा का प्रयोग हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है.

राहुल गांधी के हालिया ‘बम’ वाले बयान पर चुटकी लेते हुए संजय झा ने कहा कि यह सिर्फ ‘हॉक्स बम’ जैसा है. उन्होंने कहा, आप जानते हैं न झूठ-मूठ का फोन कर देते हैं कि बम लगा हुआ है, पूरा सर्च होता है और कुछ निकलता ही नहीं. राहुल गांधी भी उसी तरह के नेता हैं. कभी कहते हैं एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, लेकिन बिहार के लोग इन बातों को सीरियसली नहीं लेते. यहां जनता बड़े-बड़े नेताओं को निपटा चुकी है, राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है.

बैठक में प्रवक्ताओं ने यह रणनीति भी तय की कि वे आने वाले दिनों में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, उन्हें ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ जनता के बीच रखा जाएगा. प्रवक्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया कि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों का सभ्य भाषा में, तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए ताकि राजनीति में शालीनता बनी रहे और जनता तक सही संदेश पहुंचे.

इनपुट: सनी

