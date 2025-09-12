Bihar Politics: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को संजय निषाद ने दी बधाई, विपक्ष और सोशल मीडिया पर बोला हमला
Bihar Politics: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को संजय निषाद ने दी बधाई, विपक्ष और सोशल मीडिया पर बोला हमला

Bihar Politics: CP राधाकृष्णन के शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उन्हें बधाई दी. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा. साथ ही अमेरिका में भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की हत्या का भी जिक्र किया.


 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 12, 2025, 04:17 PM IST

Bihar Politics: उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शपथ ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, विपक्ष में लोग तो एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल एक साथ नहीं दिखाई देता है. जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में विपक्ष का जो हाल हुआ है, वही बिहार में भी होगा. कांग्रेस के एआई वीडियो की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के निम्न-स्तरीय राजनीतिक कृत्यों को रोका जाना चाहिए. जनता सब जान रही है, जल्द ही चुनाव में उनको इसका जवाब मिल जाएगा.

उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखने जा रहा हूं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सजग बनाना होगा. जब तक अमेरिका के हाथ में सोशल मीडिया रहेगा, तब तक इस तरह का काम होता रहेगा. बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी के नाम पर रखने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री संजय निषाद ने कहा, भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और विदेशियों के नाम पर किसी भी चीज का नाम रखना अस्वीकार्य है. इस तरह के कृत्यों का देशव्यापी विरोध होगा.

अमेरिका में भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की हत्या पर, मंत्री संजय निषाद ने कहा, विदेशों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा संबंधित कानूनों के तहत तय होती है, इस संबंध में अमेरिका को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. शिवसेना यूबीटी ने मुखपत्र सामना के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया. इस पर उन्होंने कहा कि जीत तो जीत होती है, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जीत हमारी होगी, और इस पर अब कोई टिप्पणी सही नहीं होगी.

