Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2912360
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत

Bihar Politics: बिहार में एसआईआर को लेकर राजनीति अब भी चल रही है. इस पर पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर पलटवार पर कर रहें हैं. वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी. आगे की जानकारी के लिए पूरी खबर पढे़ं.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 07, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत

Bihar Politics: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. विपक्ष के नेता लगातार एनडीए और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगा रहे हैं. वहीं शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी. पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा, बात अब चल रही है चुनाव आयोग के बारे में या उनके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह चलता रहेगा. हमने एसआईआर का विरोध किया है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार जैसे राज्य में 'वोट चोरी' हो रही है, लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, यह एक गंभीर मुद्दा है, और उसके लिए तो राहुल गांधी ने बिहार में जो 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली, उसका प्रभाव पूरे बिहार में चल रहा है. तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए राउत ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सच कहा है. उसमें गलत क्या है, क्या मिला बिहार को 11 साल में, आप मुझे बताइए, आज भी बिहार में युवाओं का पलायन चल रहा है. रोजगार के लिए अगर 11 साल में सरकार कुछ काम करती तो यह पलायन नहीं होता. लोगों को अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर रोजगार मिलता.

ये भी पढे़ं: Bihar Chunav 2025 Live: गोपालगंज में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़, BJP-JDU सहित सभी घटक दलों के नेता मंच पर मौजूद

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर मचे घमासान के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है. चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक बुलाई है. बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

इनपुट:आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar politics

Trending news

Bihar politics
Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा- यह नकलची सरकार, जनता को सिर्फ ठग रही
Bagaha News
बगहा में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्व सरपंच की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
Bihar Chunaav 2025
संजय जायसवाल: राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित करने वालों को मिलेगी सजा
Vaishali news
पुलिस पर हमले के आरोपी की थाने में मौत से हड़कंप, इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात
Jharkhand news
Jharkhand news: चाईबासा में सुरक्षबलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 10 लाख के इनामी
Palamu news
भगवान गरीबी ना दे... तंगहाली से लाचार मां ने ₹50 हजार में किया अपनी ममता का सौदा,
Jharkhand news
'बांग्लादेशी कहने वाले भाजपा की कब्र खोदूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान
Bhojpuri news
जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर
Jehanabad news
31 अगस्त से लापता छात्र का पुलिस को अबतक नहीं मिला कोई सुराग, दर-दर भटक रहे परिजन
;