Bihar Politics: मतदाता सूची विवाद पर घमासान, तेजस्वी के समर्थन में उतरे संजय राउत

Bihar Politics: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है. विपक्ष के नेता लगातार एनडीए और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगा रहे हैं. वहीं शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी. पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा, बात अब चल रही है चुनाव आयोग के बारे में या उनके खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह चलता रहेगा. हमने एसआईआर का विरोध किया है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार जैसे राज्य में 'वोट चोरी' हो रही है, लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, यह एक गंभीर मुद्दा है, और उसके लिए तो राहुल गांधी ने बिहार में जो 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली, उसका प्रभाव पूरे बिहार में चल रहा है. तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए राउत ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सच कहा है. उसमें गलत क्या है, क्या मिला बिहार को 11 साल में, आप मुझे बताइए, आज भी बिहार में युवाओं का पलायन चल रहा है. रोजगार के लिए अगर 11 साल में सरकार कुछ काम करती तो यह पलायन नहीं होता. लोगों को अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में रहकर रोजगार मिलता.

वहीं बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर मचे घमासान के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है. चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक बुलाई है. बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

इनपुट:आईएएनएस

