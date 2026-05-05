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Bengal Election Result 2026: संजय ने बजाया ढोल तो विजय ने बांटी मिठाई, बिहार में ऐसे मनाया गया BJP की जीत का जश्न

Bengal Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत से भाजपाई काफी खुश हैं. बिहार की राजधानी पटना में स्थित बीजेपी कार्यालय में भी इस जीत का जश्न मनाया गया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 06:54 AM IST

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असम-बंगाल जीत का जश्न (फाइल फोटो)
असम-बंगाल जीत का जश्न (फाइल फोटो)

BJP Won West Bengal: पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद देशभर के भाजपाईयों में जश्न का माहौल है. बंगाल में भगवा लहराते ही बिहार की राजधानी पटना में भी भव्य तरीके से जश्न मनाया गया. पटना में बिहार बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक इस जश्न में डूबे नजर आए. बीजेपी नेताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई. पटना में बीजेपी कार्यालय पर दिन के वक्त गुलाल से होली खेली गई और शाम को पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया. 

ढोल की थाप के बीच पटाखों के धमाके और लड्डू के साथ चटपटी झालमुड़ी के कॉम्बिनेशन ने जीत को और भी जायकेदार बना दिया. इस जश्न में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था. इस जश्न में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के कई विधायक, विधान पार्षदों के साथ आम कार्यकर्ता भी शामिल हुए. भारत माता की जय' और ' जय श्रीराम' के नारे पूरा बीजेपी कार्यालय गूंजता रहा. 

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इस दौरान संजय सरावगी ने खुशी में ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया. वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने समर्थकों को लड्डू बांटकर इस जीत को सेलीब्रेट किया. इस मौके पर संजय सरावगी ने कहा कि बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित बंगाल' के लिए बीजेपी को चुना है. सीएम सम्राट चौधरी ने इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में भी भाजपा का कमल खिल गया है. 

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा ने बंगाल में आज प्रचंड जीत हासिल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम किया है. आज करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा है. वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत अहंकार, आतंक और अत्याचार के खिलाफ सनातन और सुशासन के प्रति जनता के गहरे विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि एक लंबे वैचारिक संघर्ष, संगठन के सतत प्रयास और असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान के कारण आज बंगाल में कमल खिला है. 

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