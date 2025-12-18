Sanjay Saraogi: बिहार बीजेपी के नए BOSS बने संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष पद की संभाली कुर्सी

Sanjay Saraogi: भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी 18 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया. सरावगी ने बिहार बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह ली है, जो अभी राज्य सरकार में उद्योग मंत्री हैं. इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि उत्सव का माहौल है. जश्न का माहौल है. हमें एक संगठनकर्ता और दरभंगा से लगातार चुनाव जीतकर आने वाले संजय सरावगी भाई आज प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने जा रहे हैं. संगठन में उनका लंबा अनुभव है. उनके साथ काम करने का हमें अनुभव मिला है. पीएम मोदी जी के सबका साथ वाला स्वभाव संजय सरावगी जी का है.

उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि हमें संजय सरावगी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष दिया है. इसके अलावा मेरे कार्यकाल में मेरे भाई नितिन नबीन जी को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. करीब 17 महीने तक मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा. मैं आदरणीय सभी नेतागण और कार्यकर्ता बंधुओं का धन्यवाद करता हूं.

बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि बिहार में एक बार फिर आप सभी ने एनडीए सरकार बनाने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं. आज संजय सरावगी जी ने पदभार ग्रहण किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार भाजपा परिवार के नए मुखिया के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे.

संजय सरावगी को जानिए

28 अगस्त, 1969 को दरभंगा शहर के गांधी चौक इलाके में जन्मे सरावगी के पास एम.कॉम और एमबीए की डिग्री है. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से की थी, जिसके बाद वे 1995 में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने पहली बार साल 2005 में दरभंगा सदर विधानसभा सीट जीती और नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार फिर से चुने गए. इन सालों में संजय सरावगी ने दरभंगा नगर निगम में वार्ड पार्षद और 2018 में बिहार विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी काम किया है.

