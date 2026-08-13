'बिहार में नहीं है कोई वित्तीय संकट', संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को दी अपना खाता चेक करने की सलाह

छात्रों और नौजवानों पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार शुरू से ही इनकी चिंता करती आ रही है. सबसे पहले स्मार्ट कार्ड की शुरुआत एनडीए सरकार ने ही की थी. पहले युवाओं को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे और पढ़ने के लिए लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब छात्रों की पढ़ाई के लिए चार लाख रुपये तक का इंटरेस्ट-फ्री (ब्याज मुक्त) लोन दिया जा रहा है. तेजस्वी यादव के मार्च (19 अगस्त, 2026) पर सवाल उठाते हुए सरावगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मार्च करना ही चाहिए, लेकिन वे इतने दिन से रुके हुए क्यों थे? यूरोप की ठंडी हवा खा रहे थे तेजस्वी, उन्हें छात्रों की चिंता कब से होने लगी? नेता प्रतिपक्ष को सदन में होना चाहिए था लेकिन वे नदारद रहे. अगर उन्हें सच में छात्रों की चिंता थी, तो उन्हें सदन में रहना चाहिए था.