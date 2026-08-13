'बिहार में नहीं है कोई वित्तीय संकट', संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को दी अपना खाता चेक करने की सलाह

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास का काम तेजी से चल रहा है और राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है. कैबिनेट की बैठकों में लगातार विकास कार्यों को लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री का जिलों में दौरा, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम भी जारी है. नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपना खाता चेक करना चाहिए कि उनका पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है. मैं भी एक विधायक हूं, मेरे खाते में सरकार का पैसा आ रहा है. जब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के खाते में पैसा जा रहा है, तो तेजस्वी यादव का पैसा क्यों रुका है, ये वही बताएंगे.
छात्रों और नौजवानों पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार शुरू से ही इनकी चिंता करती आ रही है. सबसे पहले स्मार्ट कार्ड की शुरुआत एनडीए सरकार ने ही की थी. पहले युवाओं को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे और पढ़ने के लिए लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब छात्रों की पढ़ाई के लिए चार लाख रुपये तक का इंटरेस्ट-फ्री (ब्याज मुक्त) लोन दिया जा रहा है. तेजस्वी यादव के मार्च (19 अगस्त, 2026) पर सवाल उठाते हुए सरावगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मार्च करना ही चाहिए, लेकिन वे इतने दिन से रुके हुए क्यों थे? यूरोप की ठंडी हवा खा रहे थे तेजस्वी, उन्हें छात्रों की चिंता कब से होने लगी? नेता प्रतिपक्ष को सदन में होना चाहिए था लेकिन वे नदारद रहे. अगर उन्हें सच में छात्रों की चिंता थी, तो उन्हें सदन में रहना चाहिए था.
राज्य की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जब इनके पिता की सरकार थी तो अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था. आज हमारी सरकार में पुलिस को पूरी तरह से खुली छूट है. हाजीपुर में प्रसिद्ध ठेकेदार रामनरेश राय की हत्या को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह दुखद है लेकिन जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे. उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर हर हाल में अपराधी पकड़े जाएंगे. जो अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, उन पर बिहार पुलिस गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटती है.