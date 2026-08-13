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'बिहार में नहीं है कोई वित्तीय संकट', संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को दी अपना खाता चेक करने की सलाह

संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे इतने दिन से रुके हुए क्यों थे? यूरोप की ठंडी हवा खा रहे थे तेजस्वी, उन्हें छात्रों की चिंता कब से होने लगी? नेता प्रतिपक्ष को सदन में होना चाहिए था लेकिन वे नदारद रहे.

Written ByRAJNISHEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:02 PM IST
'बिहार में नहीं है कोई वित्तीय संकट', संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को दी अपना खाता चेक करने की सलाह
Image Credit: संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना (फाइल फोटो)

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