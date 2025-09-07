Bihar Politics: सत्ता पक्ष पर बरसे राज्यसभा सांसद संजय यादव, कहा- तेजस्वी ने नींद से जगाया मुख्यमंत्री को

राज्यसभा सांसद संजय यादव ने रविवार को माई बहन मान योजना को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता तेजस्वी यादव महिलाओं के सम्मान, उन्नति और आर्थिक प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में हम डंके की चोट पर इस योजना का फॉर्म भरवाएंगे. उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधारना और उन्हें मजबूत बनाना राजद के एजेंडे में सबसे ऊपर है.

संजय यादव ने बिहार सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 17 सालों में आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धा पेंशन में ₹400 की राशि तक बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं की. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी जनता को जगाने और सरकार को मजबूर करने का काम तेजस्वी यादव ने किया. सत्ता पक्ष को उन्होंने 'कुंभकरण की नींद' में सोया हुआ करार दिया और कहा कि तेजस्वी यादव की दृष्टि, उनका रोडमैप और ब्लूप्रिंट नई सोच और नए जमाने के लिए तैयार है.

महागठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर संजय यादव ने कहा कि महागठबंधन मजबूत है और इसमें लगातार आम लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज लाखों माताएं और बहनें महागठबंधन में अपना भरोसा जता रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन को लेकर जो भी निर्णय होंगे, जनता के सामने आएंगे.

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच सीट बंटवारे को लेकर हो रही खींचतान पर संजय यादव ने भाजपा और जदयू को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इन दोनों दलों को भाजपा और जदयू ने सम्मान नहीं दिया था और इस बार भी कुछ मिलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगियों का रोज अपमान होता है और यह लोग केवल सत्ता की कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं.

संजय यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों पर हमला करते हुए कहा कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है. हर दसवां भारतीय बिहारी है, लेकिन फिर भी बिहार निवेश, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और बिजली खपत में सबसे पीछे है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाते हैं और बिहार से केवल वोट चाहते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए संजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बिना लिखे भाषण कब सुनाए थे, यह किसी को याद नहीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता दरबार और जनसुनवाई से दूर हो चुके हैं. 2020 के चुनाव में उन्होंने पूर्णिया की सभा में खुद कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन अब वे फिर चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

जीतन राम मांझी के 243 सीटों पर तैयारी वाले बयान को लेकर संजय यादव ने कहा कि मांझी जी न तो इतनी तैयारी कर रहे हैं और न ही उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ सकती है. उन्होंने कहा कि मांझी और चिराग केवल चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं. उनके पास न तो बिहार के विकास पर कोई ठोस योजना है और न ही अपने विभागों से संबंधित कोई काम.

राज्यसभा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को हल करने की बात केवल तेजस्वी यादव करते हैं और बिहार का भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है. संजय यादव ने दावा किया कि जनता अब बदलाव के मूड में है और महागठबंधन को ही जीत दिलाएगी.

इनपुट- सुंदरम कुमार

