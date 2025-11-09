Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'कोई उपलब्धि नहीं रही, बिहार के लिए क्या किया है', संजय यादव ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर राजद से राज्यसभा सासंद संजय यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से और 11 वर्षों से आपकी सरकार है, बिहार के लिए क्या किया है?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:10 AM IST

संजय यादव ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर साधा निशाना
संजय यादव ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बेतिया में पीएम मोदी ने शनिवार (8 नवंबर) को जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस बिहार को CM नीतीश-NDA विकास की ओर ले जा रहे हैं, उस बिहार को RJD-कांग्रेस के लोग जंगलराज की तरफ ले जा रहे हैं. साथ ही पीएम मोदी ने कट्टा वाला गीत भी गाया, जिसपर राजद से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री है, 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है. उनकी कोई उपलब्धि नहीं रही, बिहार के लिए क्या किया है. 

संजय यादव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री से कुछ सवाल है. पिछले 11 वर्षों में अपने बिहार को विकास कार्यों के लिए कुल कितना बजट दिया और गुजरात को कितना बजट दिया? जिस अनुपात से आपको गुजरात से लोकसभा की सीट मिली बिहार ने आपको ज्यादा दिया है. बिहार में पिछले 20 वर्षों से और 11 वर्षों से आपकी सरकार है. आधारभूत संरचना में अपने कितना इन्वेस्ट किया. शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने कितना इन्वेस्ट किया, यह आपको जरूर बताना चाहिए. वो यहां आकर कट्टा, बंदूक और दुनाली की बात कर रहे हैं. बिहार के युवा सबसे अधिक रेलवे में जाते थे, उन्होंने सारी नौकरियां-भर्तियां बंद कर दी. बिहार के युवा सबसे अधिक सेना में जाते थे तो सेना में अग्निवीर ले आए. 11 वर्षों में वे लोग पूरे देश में एक करोड़ तक नौकरियां नहीं दी. उन्होंने बिहार में कितनी नौकरियां दी, कितने कारखाने लगाए?

उन्होंने आगे कहा कि जनता के मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते. वो केवल हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं. पद की गरिमा होती है, अपनी नहीं तो कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए. जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो सोचेंगे कि हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री होते थे जो सार्वजनिक मंचों से कट्टा, दुनाली, सिक्सर की बातें करते थे. लालू जी से लड़ते-लड़ते वह आरा के छोटे-मोटे गायकों से लड़ने लग रहे हैं. चुनाव आयोग के समक्ष हमारे कुछ सवाल है उन्होंने जवाब नहीं दिया. कल हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हुआ, हमारे पार्टी के तरफ से वीडियो भी जारी किया गया और बयान दिया गया. समस्तीपुर के सरायगंज में VVPAT की पर्चीयां मिली, इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए.

रिपोर्ट: सुन्दरम, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

