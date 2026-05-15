बिहार विधानसभा में संजीव चौरसिया को मिली मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी, मंजीत सिंह बने उप मुख्य सचेतक

बिहार विधानसभा में संजीव चौरसिया को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली है. वहीं, मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही 9 विधायकों को सचेतक बनाया गया है.
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बिहार NDA ने विधायी कार्यों में मजबूती और पार्टी अनुशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बिहार विधानसभा और विधान परिषद में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं. इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार ने न केवल गठबंधन की पकड़ मजबूत की है, बल्कि क्षेत्रीय और विधायी संतुलन साधने का भी प्रयास किया है. मु से जारी पत्र में बिहार विधानसभा में दीघा विधायक संजीव चौरसिया को मुख्य सचेतक (Chief Whip) के पद पर नियुक्त किया गया है. उनके साथ ही विधायक मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
9 विधायकों को बनाया गया सचेतक
परिहार से गायत्री देवी को सचेतक के पद पर मनोनीत किया गया है. गोविंदगंज से राजू तिवारी, पिपरा से राम विलास कामत, हरलाखी से सुधांशु शेखर, मधुबन से राणा रणधीर, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, मसौढ़ी से अरुण मांझी और पटना साहिब से रत्नेश कुमार को सचेतक के रूप में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है.
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बता दें कि ये निर्णय आने वाले विधायी कार्यों और सदन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सचेतक (Whip) का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी के सदस्य सदन के भीतर आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. इन नियुक्तियों से सरकार को सदन में अपने एजेंडे को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और विपक्षी हमलों का संगठित जवाब देने में मदद मिलती है.