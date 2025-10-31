Advertisement
'सीतामढ़ी में सीतापुरम नाम से नया शहर बसाने का संकल्प', जानिए NDA के घोषणापत्र में क्या है खास

NDA Manifesto for Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए शुक्रवार अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने साझा रूप से इस घोषणापत्र को जारी किया है.

बिहार चुनाव के लिए NDA का घोषणापत्र जारी
बिहार चुनाव के लिए NDA का घोषणापत्र जारी

NDA Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 31 अक्टूबर, 2025 दिन शुक्रवार अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया, जिसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सहयोगी दलों के नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया. 'संकल्प पत्र' में रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने पर जोर दिया गया है.

  1. NDA के घोषणा पत्र में क्या है खास, जानिए
  2. मत्य किसानों को साढ़े चार हजार रुपये देंगे. भारत सरकार के साथ मिलकर यह राशि 9 हजार हो जाएगी.
  3. 7 एक्सप्रेस-वे लगभग 3600 किमी बनाए जाएंगे, वंदे भारत ट्रेनों को जोड़ा जाएगा. जिससे की विकास को गति दी जा सके. 
  4. आधुनिक शहर बनाने का काम करेंगे. 
  5. न्यू पटना ग्रीन शील्ड बनाएंगे. 
  6. सीतामढ़ी में एक नया शहर बनाएंगे, जिसका नाम सीतापुरम होगा.
  7. कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्थापित करेंगे. जिससे विदेश की यात्रा आसान होगी.
  8. पटना के पास एक नया ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे.
  9. हर युवा को नौकरी और रोजगार- एक करोड़ से अधिक सरकार नौकरी-रोजगार पैदा करना. हर जिले में ग्लोबल स्किल सेंटर विकसित करना.
  10. महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपये की सहायता और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प.
  11. मिशन करोड़पति- इसके माध्यम से चिन्हित महिला को करोड़पति बनाने की कोशिश.
  12. अति पिछड़ा वर्ग का विकास- नाई, सिल्पीकार बढ़ई, लोहार और इत्यादि को 10 लाख रुपये की सहायता.
  13. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना. जो अति पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए सरकार को सुझाव देगी.
  14. किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी- भारत सरकार की ओर देश में किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है. बिहार के 87 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है.
  15. बिहार में हम लोग योजना चलाएंगे कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि. इस योजना में किसानों को 3 हजार रुपये देंगे. जिससे किसानों को कुल 9 हजार रुपये मिलेंगे.
  16. पंचायत स्तर पर धान, दलहन, गेहू, मक्का को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे.
  17. विकसित बिहार नेशनल डेवलपमेंट की स्थापना करेंगे.
  18. हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे. 
  19. 10 इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे.
  20. बिहार में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे.
