बिहार में 225 से अधिक सीटें जीतेगा एनडीए', सीट बंटवारे पर संतोष कुमार सुमन ने क्या कहा?

Bihar Politics: बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सड़क, बिजली, आवास और पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से व्यापक विकास कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है और जनता का एनडीए पर भरोसा कायम है. एनडीए चुनाव में 243 में से 225 से अधिक सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी. मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जो लोग पिकनिक मनाने के लिए अभी कुछ दिनों तक बिहार की सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें भगाने का काम बिहार की जनता करेगी.

उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक कमेंट पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने गलती की है. इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने पीएम पर किए कमेंट को नेताओं के घमंड से जोड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता चुनाव के समय टूरिज्म के लिए बिहार आते हैं, न कि जनता की वास्तविक चिंताओं को समझने के लिए. जनता समझदार है, जवाब तो चुनाव में मिलेगा.

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति और नजरिया स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि एनडीए पिछले पांच साल से चुनाव की तैयारी कर रहा है. जिला सम्मेलनों के बाद अब उनकी पार्टी विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेगी, जिससे कार्यकर्ताओं को संगठित और उत्साहित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य सीटों की संख्या से ज्यादा विचारधारा और विकास पर केंद्रित है. हमारी पार्टी बिहार के विकास, विशेषकर गरीबों और दलितों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने गठबंधन धर्म का सम्मान करने की बात कही और विश्वास जताया कि एनडीए के सभी सहयोगी दल-जदयू, भाजपा, हम और अन्य मिलकर काम कर रहे हैं और सीट बंटवारे में सभी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी. सीट शेयरिंग पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करेंगे. जैसा कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं. सीट बंटवारे पर होने वाली बैठकों में अपनी बात मजबूती से रखेंगे, लेकिन अंतिम फैसला गठबंधन के सामूहिक हित में होगा. सुमन ने भरोसा जताया कि सीट बंटवारा समय पर और सभी दलों के लिए संतोषजनक तरीके से होगा.

केरल कांग्रेस की ओर से बिहार की तुलना 'बीड़ी' से किए जाने पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बिहार की गौरवशाली विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार वह धरती है, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से दुनिया को ज्ञान दिया. यह प्रथम गणतंत्र वैशाली, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की भूमि और मोक्ष की धरती है. उन्होंने केरल कांग्रेस की टिप्पणी को बिहार और यहां के लोगों का अपमान बताया और चेतावनी दी कि लोग चुप नहीं रहेंगे और ऐसी टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम हैं, चाहे वह केरल में जाकर ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां ऐसी ही मानसिकता वाली पार्टी से ही अपेक्षित हैं.

