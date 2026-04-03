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सरयू राय का बड़ा सियासी धमाका, कहा- बिना कांग्रेस-भाजपा के भी हेमंत सोरेन चला सकते हैं सरकार

झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच बढ़ती कड़वाहट के बीच सरयू राय ने नई सरकार का फॉर्मूला पेश किया है. उन्होंने दावा किया कि जेएमएम के पास अपने विधायकों और छोटे दलों के सहयोग से बहुमत का आंकड़ा मौजूद है. सरयू राय ने असम चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना जताई है और खुद को इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार बताया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:50 PM IST

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सरयू राय, विधायक
सरयू राय, विधायक

झारखंड की राजनीति में उस समय खलबली मच गई जब जमशेदपुर पूर्वी के कद्दावर विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक अनोखा और चौंकाने वाला प्रस्ताव दे दिया. धनबाद पहुंचे सरयू राय ने वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस के बीच असम चुनाव के मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान पर कड़ा कटाक्ष किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में ऐसी नई राजनीतिक स्थिति बन सकती है जिसमें जेएमएम को न तो कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत होगी और न ही भाजपा के समर्थन की. सरयू राय ने घोषणा की कि यदि हेमंत सोरेन हिम्मत दिखाते हैं, तो वे खुद उन्हें बाहर से बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार हैं.

सरयू राय ने मीडिया के सामने सरकार बनाने का पूरा गणित भी रखा. उन्होंने वर्तमान विधानसभा की स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताया कि बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है. उनके अनुसार, जेएमएम के पास अपने 34 विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के 4 और वामपंथी दलों (लेफ्ट) के 2 विधायक उनके साथ हैं. इसके अलावा, जयराम महतो (JLKM) का 1 वोट भी उनके पक्ष में है. सरयू राय ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन इन दलों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कांग्रेस (16 सीटें) या भाजपा (21 सीटें) के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उन्होंने संकेत दिया कि असम चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति का रुख पूरी तरह बदल सकता है और जेएमएम को अपने सहयोगियों पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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सरयू राय ने कांग्रेस और जेएमएम के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने जेएमएम को हिस्सेदारी नहीं दी और अब असम में भी वही स्थिति बन रही है. उनके अनुसार, कांग्रेस केवल अपनी सुविधा के लिए गठबंधन करती है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना और फिर साथ आ जाना गठबंधन की विश्वसनीयता को खत्म करता है. इसके अलावा, राय ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड के अफसरों को माफिया कहना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली पर हमला है. उन्होंने सलाह दी कि यदि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक कद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें इन विवादों से निकलकर एक नई राह अपनानी चाहिए.

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