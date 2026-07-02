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भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में बढ़ता जा रहा बिहार बीजेपी प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन, अरविंद सिंह की बेअंदाजी देखिए

बिहार की पुलिस ने इस बार बीजेपी के कोर वोट बैंक पर चोट किया है. इसका नतीजा है कि सरकार के अंदर और बाहर से विरोध के बुलबुले फुट रहे हैं. सहयोगी दलों की नाराजगी भी सामने आ चुकी है. अब भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 02, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:12 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में बढ़ता जा रहा बिहार बीजेपी प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन, अरविंद सिंह की बेअंदाजी देखिए
Image Credit: अरविंद सिंह, बिहार भाजपा प्रवक्ता (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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