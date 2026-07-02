/भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में बढ़ता जा रहा बिहार बीजेपी प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन, अरविंद सिंह की बेअंदाजी देखिए

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एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बेअंदाजी दिखाते हुए हत्या के आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया, वहीं दूसरी ओर इस बारे में जब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह से सवाल पूछा गया तो वे अलग लेवल की बेअंदाजी पर उतर आए. अरविंद सिंह ने दावा किया कि डीएसपी पद पर राजेश शर्मा की तैनाती संविधान के दायरे में हुई है. जब उनसे पूछा गया कि संविधान में कहां इस बात का उल्लेख है कि हत्या के आरोपी को सरकार पोस्टिंग दे सकती है तो वे अपना आपा खो बैठे और अपनी आवाज ऊंची करने के चक्कर में यह भूल गए कि आज बिहार सरकार अपने इस कृत्य के लिए सवालों के घेरे में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुसार बिहार में काम हो रहा है और हर बात मीडिया तय नहीं करेगा. दूसरी ओर, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आरोपी राजेश शर्मा को घर बैठाना चाहिए, पोस्टिंग नहीं देना चाहिए.
अरविंद सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले को मैं फ्रस्ट्रेशन के नजरिए से नहीं देख रहा हूं, भारत के संविधान के नजरिए से देखता हूं. जब उनसे भारत के संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा गया तो बोले कि मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका आदेशपालक नहीं हूं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे बातचीत होगी तो मैं फोन कट कर दूंगा. अरविंद सिंह ने कहा कि न्यायिक आयोग के लोग जाकर जांच कर रहे हैं और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा.
फिर उन्होंने कहा कि सरकार ने संजीदगी से न्यायिक आयोग का गठन किया है और कोई भी आरोपी नहीं बचेगा. सरकार पर विश्वास कीजिए. भारत के संविधान पर विश्वास कीजिए. उन्होंने कहा कि जांच का काम मीडिया चैनल न करे.
उनसे बार बार पूछा गया कि आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को पोस्टिंग देना कैसे सही है तो बार बार वे यही कहते रहे कि भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा. अरविंद सिंह की बातों से लगता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन अपर लेवल पर पहुंच चुका है.