/भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में बढ़ता जा रहा बिहार बीजेपी प्रवक्ताओं का फ्रस्ट्रेशन, अरविंद सिंह की बेअंदाजी देखिए

एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बेअंदाजी दिखाते हुए हत्या के आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया, वहीं दूसरी ओर इस बारे में जब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह से सवाल पूछा गया तो वे अलग लेवल की बेअंदाजी पर उतर आए. अरविंद सिंह ने दावा किया कि डीएसपी पद पर राजेश शर्मा की तैनाती संविधान के दायरे में हुई है. जब उनसे पूछा गया कि संविधान में कहां इस बात का उल्लेख है कि हत्या के आरोपी को सरकार पोस्टिंग दे सकती है तो वे अपना आपा खो बैठे और अपनी आवाज ऊंची करने के चक्कर में यह भूल गए कि आज बिहार सरकार अपने इस कृत्य के लिए सवालों के घेरे में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुसार बिहार में काम हो रहा है और हर बात मीडिया तय नहीं करेगा. दूसरी ओर, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आरोपी राजेश शर्मा को घर बैठाना चाहिए, पोस्टिंग नहीं देना चाहिए.