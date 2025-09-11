Bihar Chunav 2025: छोटे दलों की बड़ी डिमांड! NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग आसान नहीं
Bihar Chunav 2025: छोटे दलों की बड़ी डिमांड! NDA हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग आसान नहीं

Seat Sharing Formula: एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही खेमों में छोटे दलों की भरमार है और इन दलों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं. इसकी वजह से सीटों का गुणा-गणित सुलझाना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है. 'Zee Media' के कॉन्क्लेव में सीट शेयरिंग पर छोटे दलों के नेताओं की बातों में यह बात साफ देखने को मिली.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:36 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Seat Sharing: बिहार में 'अबकी बार किसकी सरकार' नाम से 'Zee Media' ने बुधवार (10 सितंबर) को पटना में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें बिहार के सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने शिरकत की. इस कार्यक्रम में आए नेताओं से बातचीत में एक बात तो क्लियर हो गई कि एनडीए हो या महागठबंधन, किसी भी पक्ष में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करना आसान नहीं रहने वाला. दरअसल, दोनों ही खेमों में छोटे दलों की भरमार है और इन दलों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं. शायद यही वजह है कि सीटों का गुणा-गणित सुलझाने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है. हालांकि, कोशिशें दोनों ओर से की जा रही हैं. 

'Zee Media' के कॉन्क्लेव में आए केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी हों या लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी या रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा या फिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, इन सभी से जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल हुए, तो सभी के जवाब लगभग-लगभग एक जैसे रहे. कोई भी दल अब अपने को छोटा दल कहलाना पसंद नहीं करना चाहता. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि वह काफी पहले से इस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से क्लियरटी मांग रहे हैं. मांझी ने बताया कि इस विषय पर उनकी लगातार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बातचीत चल रही है. शाह की ओर से पहले जुलाई फिर अगस्त और फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक का वक्त मांगा गया था. अब फिर से इस विषय पर उनसे (अमित शाह) बात की जाएगी.

ये भी पढ़ें- 'संविधान की किताब लेकर घूमने वालों में ही तालमेल नहीं...', विपक्ष पर BJP का तंज

हम संरक्षक ने साफ कहा कि वह अपने लिए ज्यादा से ज्यादा माउथ चाहते हैं, ताकि अपने समाज की आवाज को और प्रमुखता से उठा सकें. माउथ शब्द का सीधा संबध सीटों से था. वहीं लोजपा-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने साफ कहा कि हम सम्मानजनक सीटों के लिए समझौता करेंगे. लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2020 में लोजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू को बड़ा डैमेज पहुंचाया था. लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिया है. इस दौरान शांभवी ने यह भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता महागठबंधन को रोकना है. महागठबंधन का हिस्सा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर से 60 सीटों और डिप्टी सीएम पद पर अपना दावा ठोका. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, हालांकि महागठबंधन की बैठक में अंतिम संख्या तय होगी.

