NDA में सीट शेयरिंग पर अटका मामला? चिराग पासवान बोले अभी कहना जल्दबाजी, तो वहीं मांझी भी नाराज!

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान चर्चा में है. उन्होंने साफ कहा कि जब तक बात पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

मंगलवार (7 अक्टूबर 2025) को दिल्ली में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे ने चिराग पासवान से मुलाकात की. बैठक का मकसद सीट शेयरिंग पर बातचीत करना था. मुलाकात के बाद चिराग पटना पहुंचे और कहा कि अभी बातचीत शुरुआती दौर में है और सही समय आने पर ही इसकी जानकारी साझा की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान ने एनडीए में कम से कम 40 जीताऊ सीटों की मांग की है. इसी वजह से एनडीए के अंदर असहमति की स्थिति बनी हुई है. माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो सकता है.

वहीं, एनडीए सहयोगी और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी की नाराजगी भी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, मांझी इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि चिराग पासवान को उनसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है. उन्होंने 15 सीटों की मांग रखी है और इससे कम में समझौता करने को तैयार नहीं हैं. जबकि भाजपा ने उन्हें 7 से 8 सीटों की पेशकश की है.

बताया जा रहा है कि मांझी दिल्ली की सियासी हलचल से दूरी बनाने के लिए असम रवाना हो गए हैं. हालांकि आधिकारिक तौर पर उनका दौरा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के लिए बताया गया है. वे 10 अक्टूबर के बाद ही लौटेंगे और तब एनडीए नेताओं के साथ उनकी निर्णायक बातचीत हो सकती है.

जहां महागठबंधन 8 अक्टूबर को प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहा है, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी. इसके बीच एनडीए में सीट बंटवारे का मामला और उलझता नजर आ रहा है.

इनपुट- सुन्दरम

