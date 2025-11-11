दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज, 3.7 करोड़ मतदाताओं की मुहर से तय होगा सत्ता का सिंहासन

Bihar Chunav 2025: बिहार में मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है. दूसरे चरण में प्रदेश के 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा. यह अंतिम चरण अगली राज्य सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगा और हफ़्तों से चल रहे सघन चुनाव प्रचार का समापन करेगा. इस चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल हैं. इस चरण में मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं. लगभग 3.7 करोड़ मतदाता, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, 45,399 मतदान केंद्रों पर मतदान करने के पात्र हैं, जो राज्य में किसी भी चुनाव चरण के लिए स्थापित किए गए अब तक के सबसे अधिक मतदान केंद्र हैं.

चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और प्रमुख इलाकों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा पर कई बिंदुओं को सील कर दिया गया है ताकि किसी भी सीमा पार आवाजाही या अवैध गतिविधियों को रोका जा सके जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं.

इस चरण के नतीजों से 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्ता का संतुलन तय होने की उम्मीद है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन, दोनों ही स्पष्ट बहुमत के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ceo) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर, 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है.

पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों के कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था. इसमें कुल 3,75,13,302 मतदाता थे, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिला और 758 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे. सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी.

इनपुट: आईएएनएस

