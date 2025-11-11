Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997108
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज, 3.7 करोड़ मतदाताओं की मुहर से तय होगा सत्ता का सिंहासन

Bihar Chunav 2025: दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ आज राज्य में सत्ता की जंग का बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल हैं. करीब 3.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए राज्यभर में रिकॉर्ड 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:29 AM IST

Trending Photos

दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज, 3.7 करोड़ मतदाता तय करेंगे सत्ता का फैसला
दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज, 3.7 करोड़ मतदाता तय करेंगे सत्ता का फैसला

Bihar Chunav 2025: बिहार में मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है. दूसरे चरण में प्रदेश के 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा. यह अंतिम चरण अगली राज्य सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगा और हफ़्तों से चल रहे सघन चुनाव प्रचार का समापन करेगा. इस चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 महिलाएं और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल हैं. इस चरण में मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से शामिल हैं. लगभग 3.7 करोड़ मतदाता, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, 45,399 मतदान केंद्रों पर मतदान करने के पात्र हैं, जो राज्य में किसी भी चुनाव चरण के लिए स्थापित किए गए अब तक के सबसे अधिक मतदान केंद्र हैं.

चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और प्रमुख इलाकों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा पर कई बिंदुओं को सील कर दिया गया है ताकि किसी भी सीमा पार आवाजाही या अवैध गतिविधियों को रोका जा सके जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में उत्साह

Add Zee News as a Preferred Source

इस चरण के नतीजों से 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्ता का संतुलन तय होने की उम्मीद है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन, दोनों ही स्पष्ट बहुमत के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ceo) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर, 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जो राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक है.

पहले चरण में प्रदेश के 18 जिलों के कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था. इसमें कुल 3,75,13,302 मतदाता थे, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिला और 758 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे. सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar Second Phase Polling 2025
दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में उत्साह
Ghatshila By Election 2025 Voting
Ghatshila By Election 2025 Live: झारखंड में उपचुनाव की हलचल, घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू
bihar chunav 2025
'पहले मतदान, फिर जलपान' कैमूर में मतदान जारी, विकास और बदलाव के नाम पर डाले वोट
Bihar Jharkhand Politics
बाबूलाल सोरेन को वोटिंग से पहले झटका, होटल में पैसा बांटने का आरोप
bihar chunav 2025
Exit Poll क्या है, ओपिनियन पोल से कितना होता है अलग? यहां जानें सबकुछ
Bihar Vidhansabha Chunav Second Phase Voting November 2025
दूसरे चरण का 'रण', मतदान का 'प्रण'; 3,70,13,556 वोटर्स के हाथों में इनकी किस्मत
Jharkhand news
दिल्ली मेट्रो धमाके के बाद रेलवे पर हाई अलर्ट, टाटानगर–राउरकेला तक कड़ी सुरक्षा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Updates: दूसरे चरण का मतदान जारी, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डाला अपना वोट
Neetu Chandra
मोतिहारी पहुंचीं अभिनेत्री नीतू चंद्रा, कहा- 'मतदान हमारा अधिकार, हमारी पहचान है'
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट ने दिलाई 2013 की पटना धमाकों की याद, चुनावी सीजन के बीच दहला था शहर