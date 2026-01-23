आज मुजफ्फरपुर और कल वैशाली में CM नीतीश, 27 जनवरी से मिथिलांचल के इन 3 जिलों में शुरू होगा 'समृद्धि यात्रा' का दूसरा चरण

CM Nitish Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' अपने अंतिम चरण में हैं. आज वे मुजफ्फरपुर में जन संवाद करेंगे. साथ ही जिले को 850 करोड़ की सौगात देंगे. उनकी आज की यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है. इस दौरे के दौरान वे कई सड़कों, हेल्थकेयर सुविधाओं और सिक्स-लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे. साथ ही, जनता को संबोधित भी करेंगे. नीतीश कुमार की इस यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण के बेतिया से हुई थी, जहां से सीएम ने विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया. अपनी यात्रा के पहले चरण में सीएम नीतीश ने 9 जिलों का दौरा करने का लक्ष्य तय किया.

सीएम नीतीश की यात्रा का दूसरा चरण

पहले चरण की यात्रा के दौरान सीएम नीतीश पश्चिम चंपारण के बेतिया, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण और सीवान का दौरा कर चुके हैं. इस क्रम में आज वे मुजफ्फरपुर जाएंगे और 24 जनवरी को वैशाली और इसी के साथ उनकी समृद्धि यात्रा के पहले चरण की समाप्ति हो जाएगी. सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी भी जोरों पर है, जिसका शेड्यूल भी जारी हो गया है. दूसरे चरण 27 से 29 जनवरी तक चलेगा.

इन जिलों में यात्रा करेंगे सीएम नीतीश

जारी शेड्यूल के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार 27 जनवरी को मधुबनी, 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे. इस दौरान वे जिलों में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. साथ ही यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक और स्थल निरीक्षण के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा. सीएम नीतीश अपनी यात्रा से 'सात निश्चय' जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar News: तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटी, नितिन नवीन-ललन सिंह को मिली Z सिक्योरिटी