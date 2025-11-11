दूसरे चरण की वोटिंग में उमड़ा जनसैलाब, ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी पहुंचे मतदाता- बोले विनोद सिंह गुंजियाल

Bihar chunav 2025: विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि बिहार के सभी निवासी मतदान प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं. अभी भी समय बचा है. मैं उन लोगों से अपील करता हूं जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है कि वे बाहर आकर अपना वोट डालें. कुछ स्थानों पर मतदान शाम 5 बजे तक और अन्य स्थानों पर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, इसलिए सभी के पास अभी भी मतदान करने के लिए काफी समय है.

भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बूथ पर अलग-अलग एप्लीकेशन चल रही हैं. एक वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हम कैमरों के जरिए हर बूथ पर नजर रख सकें और सुनिश्चित कर सकें कि कोई समस्या न हो. अगर कोई शिकायत आती है तो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसडीपीओ और एसएचओ सभी तुरंत मामले का समाधान करने के लिए फील्ड में मौजूद रहते हैं.

उन्‍होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं. लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं. मुझे क्षेत्रीय दौरे के दौरान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी जानकारी मिली जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, फिर भी वोट डालने आया. वह बहुत खुश था और उसने कहा कि वह पिछले चार सालों से लोगों से नहीं मिला था, और आज इतने सारे लोगों से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा.

वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर रोहतास की जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम उदिता सिंह ने आईएएनएस से कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है. सुबह 11 बजे तक लगभग 30 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाल दिया है, जो एक उत्साहजनक रुझान है. सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है. महिला मतदाताओं की लंबी कतारें एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाती हैं.

इनपुट-आईएएनएस

