बिहार में चुनावी सुरक्षा पर पूरा कंट्रोल! डीजीपी बोले- साइबर मॉनिटरिंग 24 घंटे एक्टिव

Bihar chunav 2025: उन्होंने आईएएनएस से कहा कि "हर बूथ, हर क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है. जमीन से लेकर आसमान और साइबर स्पेस तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. हमारी डिजिटल साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सक्रिय हैं. सोशल मीडिया पर किसी तरह की ट्रोलिंग या अफवाह फैलाने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है."

डीजीपी ने बताया कि अब सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया तक बढ़ा दिया गया है. हम साइबर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति या संगठन चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे.

विनय कुमार ने यह भी बताया कि राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पूरा बिहार पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन अब हमने निगरानी और बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. डॉग स्क्वॉड और मेटल डिटेक्टर की मदद से हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की जांच की जा रही है."

डीजीपी ने आगे कहा कि वे खुद पटना मेट्रो स्टेशन पर गए थे. वहां भी पूरी तरह चौकसी बढ़ा दी गई है. हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार जांच की जा रही है. आगे विनय कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस न केवल सुरक्षा दे रही है, बल्कि नागरिकों से संवाद भी बनाए रख रही है. गौरतलब है कि बिहार चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे जिसके बाद ही यह तय होगा की बिहार का अगला मुख्यमत्री कौन बनने वाला है.

इनपुट-आईएएनएस

