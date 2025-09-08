Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज, स्थानीय नेताओं से बात करके वापस लौटे आब्जर्वर

Jharkhand News: कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत झारखंड में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है. सभी जिलों के लिए आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो संबंधित जिलों में जाकर इस चयन प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहे हैं. इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर और त्रिपुरा विधायक दल के नेता सुदीप राय बर्मन भी हजारीबाग आए हुए थे. वह 7 दिनों तक हजारीबाग में रहने के बाद अब वापिस त्रिपुरा लौट रहे हैं.

इस ही दौरान उन्होंने बताया कि हजारीबाग के आम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से बात कर वह संगठन सृजन अभियान में मिली अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे है. कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय जानने के बाद शीर्ष नेतृत्व को 14, 15 सितंबर तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, फिर बहुत जल्द जिला प्रेसिडेंट के सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. उन्होंने बताया कि हजारीबाग जिले के पांच कांस्टीट्यूएंसी है. जिसका उन्होंने दौरा किया.

संगठन सृजन कार्यक्रम और जिला अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है. देश के जितने बड़े लीडर्स हैं , उनके राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है. कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका है कि जिला अध्यक्षों के चयन में इतनी पारदर्शिता बरती जा रही है. सितंबर के आखिरी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इनके अनुशंसा पर पार्टी हाई कमान तय करेगी.

इनपुट: जी बिहार झाखंड

