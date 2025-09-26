Advertisement
चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजना उनका अपमान: कृष्णा अल्लावरु

Bihar Politics: कृष्णा अल्लावरु ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में चुनाव से पहले 10 हजार रुपये डालने को महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना कहा है. उन्होंने कांग्रेस की जमकर तारिफ की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करती आ रही है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:37 PM IST

कृष्णा अल्लावरु
Bihar Politics: कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर आज कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये डालकर खुश करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है. हम इसे अपमान मानते हैं. उन्होंने कहा, 'महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमलोग हर जरूरतमंद महिला को 2500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे और पांच साल देंगे. चुनाव से पहले हम घोषणा नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात, भूमिहीन महिलाओं को हम भूमि देंगे और महिलाओं को मालिकाना हक देंगे.'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि परिवार का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है. हमारे लिए परिवार का और बच्चों का स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है. राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत हर गरीब परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया था. वही योजना हम बिहार में भी लागू करेंगे.

उन्होंने कहा कि इसके तहत बिहार में हर परिवार को इलाज, स्वास्थ्य जांच, अस्पताल में भर्ती और सर्जरी के लिए किसी भी निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में 25 लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपये देकर उनका सम्मान नहीं होता है, बल्कि उनका अपमान होता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करती आ रही है. बिहार में सत्ता में आने के बाद भी करेगी. कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी कमाई पर भी ध्यान रखेंगे और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए.

योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी.

इनपुट: आईएएनएस

