सीट बंटवारे में सभी दलों की भावनाओं का रखा जाएगा ध्यान: राजेश राम

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक में चुनाव को लेकर आगामी तैयारी की समीक्षा हुई. बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातें हुई हैं. सीट बंटवारे में सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा.

कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, 'बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तीन बातें मायने रखती हैं. सीट बंटवारे पर कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए और हमें जनता के हित में मिलकर ठोस और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए. सीट बंटवारा सभी शामिल पार्टियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.'

उन्होंने बताया कि हम लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जल्द की है. बैठक के बाद भी कई प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करना पड़ता है. अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पार्टी के जिलाध्यक्षों से चुनाव को लेकर सुझाव भी मांगे थे. इसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों ने उसकी स्क्रीनिंग की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग दिल्ली में की है. इसकी वजह से हमारी प्रक्रिया लंबी हो जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर परेशानी न हो.

सीट बटवारों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. समय आने पर गठबंधन की पार्टियों से बात करके इसकी जानकारी संयुक्त रूप से दी जाएगी. किसी को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान दिया जा रहा है. सीट बंटवारे को लेकर किसी पार्टी के साथ कोई विवाद नहीं चल रहा है.

उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर बातें करते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो बात करके दूर किया जाता है. बिहार की जनता अब बदलाव करना चाहती है, इसीलिए भी हम लोगों की तरफ से कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

