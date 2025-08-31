शाहनवाज हुसैन का बड़ा हमला, कहा- चुनाव से पहले महागठबंधन में होगा ‘महा सिरफुटौव्वल’
शाहनवाज हुसैन का बड़ा हमला, कहा- चुनाव से पहले महागठबंधन में होगा ‘महा सिरफुटौव्वल’

बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले महागठबंधन में भारी सिरफुटौव्वल होगा. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने से कतराते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:51 PM IST

शाहनवाज हुसैन
बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला और कई गंभीर दावे किए.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन के भीतर ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर ‘महा सिरफुटौव्वल’ होना तय है.

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में शून्य सीटें मिलेंगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव बाद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद भी गंवा देंगे.

शाहनवाज हुसैन ने भरोसा जताया कि एनडीए को बिहार चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी. उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और उनकी नीतियों पर वोट करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल-तेजस्वी की यात्रा के दौरान राजनीति का स्तर काफी गिराया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, जिसका अपमान बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जनता इसका करारा जवाब देगी.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज

Shahnawaz Hussainbihar chunav 2025

