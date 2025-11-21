प्रशांत किशोर ने किया बहुत से नेताओं का अपमान, बिहार की राजनीति में मैटर नही करते: शाहनवाज हुसैन

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर के 'मौन' व्रत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में मैटर नहीं करते हैं. उन्होंने जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाया है. प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, 'प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के आश्रम में जाकर उपवास कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग और खासकर महिलाएं उनसे नाराज थीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 'अगर वे जीते तो शराबबंदी को हटा देंगे.' उन्हें इस पर चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने बहुत से नेताओं को अपमानित किया और बहुत से नेताओं पर गलत आरोप लगाए. जिन पर आरोप लगाए, वे जनता की अदालत से बेदाग होकर जीते और सरकार में मंत्री बने हैं.'

बिहार में सरकार के गठन और नए मंत्रिमंडल पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बेहतरीन सरकार बनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से यह कैबिनेट 'विकसित बिहार' बनाने के लिए है. यह बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगी.' उन्होंने कहा कि पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि बिहार तरक्की करेगा तो पूरा देश तरक्की करेगा. बिहार में उद्योग और रोजगार बढ़ेंगे और निवेश भी बड़ी तादाद में आएगा. बिहारी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार से जो लोग बाहर हैं, वे यहां आकर रोजगार पाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने बिहार को एक नई दिशा दी है. बिहार के मंत्रिमंडल पर उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं, युवाओं और अनुभव रखने वाले नेताओं को शामिल किया गया है. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं. तीन महिलाएं भी मंत्री बनी हैं. युवा लोगों को मौका दिया गया है. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार में खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बिहार एक विकसित राज्य बनने के लिए तैयार है.

इनपुट: आईएएनएस