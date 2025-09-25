Advertisement
CM नीतीश पर टिप्पणी मतलब पूरे बिहार का अपमान, शाहनवाज हुसैन का खड़गे पर पलटवार

Bihar Politics: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी बिहार की जनता का अपमान है. साथ ही राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी तंज कसा साथ ही प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को भी बेअसर बताया.

 

Sep 25, 2025, 08:11 PM IST

शाहनवाज हुसैन, भाजपा प्रवक्ता
Bihar Politics: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने लेह में बुधवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और पार्टी कार्यालय में आगजनी की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी जांच चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. भाजपा नेता ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी तंज कसा. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताया है. इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा,  मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के लिए जो टिप्पणी की है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने सवाल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की भाषा बोल रहे हैं. इस उम्र में उनको हो क्या गया है?

उन्होंने कहा कि खड़गे बिहार में आकर बिहार के सबसे बड़े नेता का अपमान कर रहे हैं. नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिल में बसते हैं. नीतीश कुमार का अपमान करना मतलब बिहार की जनता के दिल पर चोट करना है. जनता वोट के जरिए कांग्रेस पर चोट करेगी. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लेह में जो भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था. उसकी पूरी जांच हो रही कि हिंसा को किसने भड़काया और क्यों भड़काया. जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को ईलाज' की जरूरत, उनके बयानों से नहीं पड़ता फर्क: अतुल भातखळकर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश को केवल एक पहेली बता रहे हैं. वह हर बार कहते हैं उनके पास हाइड्रोजन बम है, लेकिन कुछ होता नहीं है. अगर हाइड्रोजन बम है तो चलाओ ना.
उन्होंने कहा, पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए थे. इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे. वह केवल चुनाव आयोग को टारगेट करने में लगे हुए हैं. उनको पता है कि वे बिहार चुनाव में हारने वाले हैं.

शाहनवाज ने बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर कहा कि आजादी के बाद उनको बिहार की याद आई है. बैठक में जो भी नेता आए थे, वे नॉन-वर्किंग थे जो कुछ काम नहीं करते हैं और केवल पार्टी को हराने का काम करते हैं. इस बैठक से बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को मोतिहारी में महिलाओं के साथ संवाद करेंगी, इसको लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यूपी में भी बहुत मेहनत की थी. 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' कहकर अभियान चलाया था. इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था. अगर बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा आ भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है.
इनपुट: आईएएनएस

;