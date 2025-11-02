Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2984797
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'Gen-Z पीएम मोदी के साथ... NDA 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी,' शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन के चुनावी अभियान को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कैंपेन में महागठबंधन पूरी तरह पिछड़ गया है और बड़ी आंतरिक फूट का सामना कर रहा है. बिहार के लोगों की उम्मीद पीएम मोदी और नीतीश हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना
शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के संबंध में दावा किया है कि वे पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और एनडीए के समर्थन में अपना वोट डालेंगे. बिहार की जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ है तथा बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी. भागलपुर में भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है. बिहार में डबल इंजन सरकार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

महागठबंधन के चुनावी अभियान को लेकर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कैंपेन में महागठबंधन पूरी तरह पिछड़ गया है और बड़ी आंतरिक फूट का सामना कर रहा है. भागलपुर जिले में दो सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है. एक-एक जिले में दो-दो सीटों पर फ्रेंडली फाइट है. भाजपा नेता ने कहा कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि यह राजद कांग्रेस के लोग दुश्मन की तरह एक दूसरे को हराने में लगा है. बिहार में पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाती है. बिहार के लोगों की उम्मीद पीएम मोदी और नीतीश हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हम लोग अपना एक संकल्प लेकर आए हैं. हम लोगों ने कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा. एयरपोर्ट, हाईवे बनाने का वादा किया है. वे वादे पूरे होंगे. भाजपा नेता ने कहा कि यंग वोटर पूरी तरह से पीएम मोदी के भक्त हैं. बिहार में जंगलराज नहीं आने देंगे. पीएम मोदी के साथ सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बिहार की पूरी जनता एक साथ है. बताते चले कि बिहार में दो चरण में मतदान कराए जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Shahnawaz HussainMahagathbandhan

Trending news

Anant Singh
गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को रंगदारी सेल में रखा गया, आज CJM के सामने होंगे पेश
Anant Singh
अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बदल दिए सियासी समीकरण! जानें इससे किसको मिलेगा फायदा?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: पीएम मोदी का पटना में रोडशो आज, बेगूसराय-खगड़िया में राहुल गांधी की रैली, अमित शाह भी भरेंगे हुंकार
Anant Singh
गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई, मोकामा की जनता को दिया ये संदेश
Dularchand Murder Case
दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, अनंत सिंह समेत अब तक 80 लोग गिरफ्तार
Anant Singh
दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन, मोकामा से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार
Jamui News
Jamui News: आजादी के बाद पहली बार इन गांवों में होगा मतदान, उत्साह में डूबे ग्रामीण
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला
Bettiah news
मोकामा हत्याकांड के बाद बेतिया में सख्ती, सभी विधायकों और प्रत्याशियों के हथियार जमा
Sanjay Jha
संजय झा ने साधा RJD पर निशाना, कहा- संगठित अपराध, भ्रष्टाचार की वजह से रुका था विकास