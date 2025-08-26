Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा- यात्रा में सिर्फ टिकट चाहने वालों की भीड़

मुजफ्फरपुर: बिहार की राजनीति इन दिनों 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर गर्माई हुई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता इस यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह असफल करार दिया है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां यह यात्रा गई, वहां जनता का समर्थन नहीं मिला. हुसैन का कहना है कि यात्रा में वही लोग शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस या आरजेडी से चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं. उनके अनुसार, आम जनता इस यात्रा में दिलचस्पी नहीं ले रही है.

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ केवल उन्हीं लोगों की है, जिन्हें पार्टी से टिकट की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि आम जनता ने इसे नकार दिया है.

शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी केवल प्रचार पाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं. कभी मखाने के खेतों में जाते हैं, तो कभी बुलेट मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस दौरान एक शख्स ने तो उन्हें आकर पप्पी तक दे दी. उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में 'ऐसी यात्रा' करार दिया.

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के इस यात्रा से जुड़ने पर भी शाहनवाज हुसैन ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी इसमें शामिल हो जाए, इससे बिहार की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एनडीए का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ेगी. उनके अनुसार, भाजपा और सहयोगी दल विपक्ष को लगातार बेनकाब कर रहे हैं और जनता का रुझान पूरी तरह से एनडीए की तरफ है. उन्होंने दावा किया कि चाहे विपक्ष जितनी भी यात्राएं निकाल ले, बिहार में सरकार एनडीए की ही बनने वाली है.

