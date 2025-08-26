Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा- यात्रा में सिर्फ टिकट चाहने वालों की भीड़
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2897830
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा- यात्रा में सिर्फ टिकट चाहने वालों की भीड़

Voter Adhikar Yatra News: बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह असफल बताते हुए कहा कि इसमें केवल टिकट चाहने वाले लोग ही शामिल हो रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:10 PM IST

Trending Photos

वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज
वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज

मुजफ्फरपुर: बिहार की राजनीति इन दिनों 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर गर्माई हुई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता इस यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसे पूरी तरह असफल करार दिया है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है. उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां यह यात्रा गई, वहां जनता का समर्थन नहीं मिला. हुसैन का कहना है कि यात्रा में वही लोग शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस या आरजेडी से चुनाव में टिकट पाना चाहते हैं. उनके अनुसार, आम जनता इस यात्रा में दिलचस्पी नहीं ले रही है.

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ केवल उन्हीं लोगों की है, जिन्हें पार्टी से टिकट की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि आम जनता ने इसे नकार दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी केवल प्रचार पाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं. कभी मखाने के खेतों में जाते हैं, तो कभी बुलेट मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस दौरान एक शख्स ने तो उन्हें आकर पप्पी तक दे दी. उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में 'ऐसी यात्रा' करार दिया.

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के इस यात्रा से जुड़ने पर भी शाहनवाज हुसैन ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी इसमें शामिल हो जाए, इससे बिहार की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एनडीए का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ेगी. उनके अनुसार, भाजपा और सहयोगी दल विपक्ष को लगातार बेनकाब कर रहे हैं और जनता का रुझान पूरी तरह से एनडीए की तरफ है. उन्होंने दावा किया कि चाहे विपक्ष जितनी भी यात्राएं निकाल ले, बिहार में सरकार एनडीए की ही बनने वाली है.

इनपुट - आईएएनएस

ये भी पढ़ें- महागठबंधन का पावर शो, राहुल-प्रियंका के साथ रेवंत रेड्डी की मौजूदगी पर NDA हमलावर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Shahnawaz HussainVoter Adhikar Yatrabihar chunav 2025

Trending news

Nidhi Jha
Bhojpuri: निधि झा ने पति यश कुमार संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कैप्शन ने जीता दिल
Kajal Raghwani
समंदर किनारे काजल राघवानी ने ग्लैमरस अंदाज में शेयर की तस्वीरें, लिखा खास कैप्शन
Rahul Gandhi
Supaul News: तिरंगे के अपमान को लेकर सुपौल में राहुल गांधी का फूंका गया पुतला
Bettiah news
बेतिया मेला में शराब कबाब की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को दी सूचना
patna news
Patna News: बच्चों की मौत का भावनात्मक फायदा उठाकर करवाया गया अटल पथ पर उपद्रव
Nityanand Rai
Bihar Politics: रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
Muzaffarpur News
Muzaffarpur: 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में दहशत, पुलिस जांच में जुटी
bihar chunav 2025
महागठबंधन का पावर शो, राहुल-प्रियंका के साथ रेवंत रेड्डी की मौजूदगी पर NDA हमलावर
Neeraj Kumar
सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुए विकास को भी देखें प्रियंका गांधी',: नीरज कुमार
Bhagalpur News
भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची रेलवे टीम, विरोध के बाद रोका गया अभियान
;