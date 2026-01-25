Advertisement
Bihar Politics: 'वो डरपोक और इनसिक्योर पॉलिटिशियन हैं, बड़े कांग्रेसी नेताओं से डरते हैं...' राहुल गांधी पर शकील अहमद का जबरदस्त वार

Shakeel Ahmad Latest News: शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं, जो उनकी तारीफ करते रहें. वे कभी भी पार्टी के वरिष्ठ साथियों की बात नहीं सुनते और यह मानकर चलते हैं कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी के चलते कभी दूसरे नंबर से नीचे नहीं जा सकती.

Jan 25, 2026

शकील अहमद (फाइल फोटो)
Shakeel Ahmad Attack On Rahul Gandhi: कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बहुत ही डरपोक और असुरक्षित नेता बताया है. शकील अहमद ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि राहुल गांधी बहुत डरपोक और इनसिक्योर नेता हैं. वे अपनी पार्टी के ही सीनियर और ताकतवर नेताओं से डरते हैं. शकील अहमद ने आगे कहा कि वे पार्टी में सिर्फ उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं. भले ही उनके पास कोई जमीनी समझ नहीं हो. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे (राहुल गांधी) ऐसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में असहज महसूस करते हैं, जिनकी समाज में पहचान और जनाधार है.

कांग्रेस पार्टी के बारे में खुलासा करते हुए शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. जिस तरह से नेपाल में कानून है कि राजा के मुंह से जो निकला, वहीं कानून है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी जो बोलते हैं, वही होता है. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी सभी को साथ लेकर चलतीं थी और नेताओं से समय-समय पर मुलाकात करती रहतीं थी, लेकिन राहुल गांधी नेताओं से नहीं मिलते. कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वे शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वफादार लोग खरगे के लिए वोट मांग रहे थे. ऐसे में मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर खरगे साहब को वोट दिया, क्योंकि मैं अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था.

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए गौरव वल्लभ ने शकील अहमद की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के पूर्व नेता ही राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए नुकसानदायक मानते हैं तो देश के वोटर उन्हें नुकसानदायक क्यों नहीं मानेंगे? राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं, उनसे देश की जनता को कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि वे सारे मुद्दे अपनी असफलता को छिपाने के लिए उठाते हैं. गौरल वल्लभ ने कहा कि आज राहुल गांधी के खिलाफ शकील अहमद बोले या इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हकीकत यह है कि कांग्रेस को योग्यता से घृणा है. कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास संगठनात्मक अनुभव न हो, चुनाव लड़ने का अनुभव न हो और न ही बौद्धिक अनुभव हो. कांग्रेस पार्टी अब कुछ वंशवादी बच्चों की बन चुकी है.

