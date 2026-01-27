Shakeel Ahmad: राहुल गांधी को डरपोक बताने वाले शकील अहमद को जान का खतरा, बोले- कांग्रेस करवा सकती है हमला

Shakeel Ahmad On Congress: पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तभी से वह अपनी पुरानी पार्टी पर हमलावर हैं. उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी को डरपोक नेता बताया था. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी से अपनी जान को खतरा बताया है. शकील अहमद का कहना है कि उनकी जान को खतरा है. उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी अब उनके घर पर हमला करवा सकती है. उन्होंने दावा किया कि उनके पटना या मधुबनी स्थित उनके आवास पर हमला हो सकता है. कांग्रेस में मौजूद कुछ सहयोगियों ने उन्हें गुप्त रूप से यह जानकारी दी है. अपने दावे की पुष्टि करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया है. जिसमें एक व्यक्ति शकील अहमद को राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कहने के लिए जान से मारने की बात कह रहा है.

खबर अपडेट हो रही है...