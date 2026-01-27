Advertisement
'कांग्रेस हमला करवा सकती है...', शकील अहमद ने बताया 'जान को खतरा' तो सरकार ने बढ़ा दी सुरक्षा

Shakeel Ahmad News: पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने हाल ही में राहुल गांधी को डरपोक नेता बताया था. इसके बाद उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी उनके घर पर हमला करवा सकती है. पूर्व केंद्रीय मंत्री के दावे को देखते हुए प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:41 PM IST

शकील अहमद (फाइल फोटो)
शकील अहमद (फाइल फोटो)

Shakeel Ahmad Security Increased: कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद की ओर से अपनी जान को खतरा बताए जाने पर प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने प्रशासन को आशंका जताई थी कि उन पर हमला हो सकता है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है. दरअसल, यह पूरा मामला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और शकील अहमद के बीच चल रहे राजनीतिक मतभेद से जुड़ा बताया जा रहा है. शकील अहमद का आरोप है कि कांग्रेस युवा संगठन को उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर लिखित आदेश जारी हुआ है, जिसमें उनका “पुरजोर विरोध” करने और पुतला दहन तक की बात कही गई है.

शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल अपनी विचारधारा रखी और राहुल गांधी की विचारधारा से वैचारिक मतभेद जाहिर किया. उन्होंने कहा कि यह ऐसा है जैसे महाभारत में मछली की आंख में तीर लग गया हो, इसी वजह से राहुल गांधी खुद मैदान में उतर आए हैं. शकील अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अनऑफिशियल तौर पर चेतावनी दी गई थी कि पटना और मधुबनी स्थित उनके घरों पर हमला हो सकता है और यह निर्देश दिल्ली से आया है. इसी सूचना के बाद उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी.

पूर्व कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि फिलहाल वे कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ विरोध की साजिश रची जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक छोटे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के नेता का इस तरह सक्रिय होना कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के भीतर चल रहे वैचारिक टकराव के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की विदाई तय, प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज!

बता दें कि इससे पहले शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक नेता बताया था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत डरपोक और इनसिक्योर नेता हैं. वे अपनी पार्टी के ही सीनियर और ताकतवर नेताओं से डरते हैं. शकील अहमद ने आगे कहा था कि वे पार्टी में सिर्फ उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री के इसी बयान को लेकर कांग्रेसी उनसे नाराज हो गए हैं. इसको लेकर शकील अहमद ने दावा किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के पार्टी नेताओं को यह आदेश दिया है कि 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए.

