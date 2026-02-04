राहुल को डरपोक नेता बताने वाले शकील अहमद ज्वाइन करेंगे JDU? अशोक चौधरी से की मुलाकात तो कांग्रेस-RJD को लगी मिर्ची!

Will Shakeel Ahmad Join JDU: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद पिछले दिनों से सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था. इसके बाद से कांग्रेसी उन पर हमलावर हैं उन्हें गद्दार बता रहे हैं. अब शकील अहमद ने बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के कद्दवार नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की है. अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है. सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं. अशोक चौधरी से मुलाकात के बाद जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने उन्हें बधाई देते हुए उन्हें एक अच्छा और बेबाक लीडर बताया है.

खालिद अनवर ने कहा कि बहुत बहुत बधाई जनाब डॉ शकील अहमद साहब, नया साल नई सोच और नई उमंग, आप ने हमेशा जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुखमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रशंसा की है, उनकी नीतियों के मद्दाह रहे हैं आप से आप के आवास पर मिलकर खुशी हुई. उन्होंने कहा कि डॉ शकील अहमद एक अच्छे और बेबाक लीडर हैं. मैं उनकी सियासी समझ का शुरू से कायल रहा हूं. खालिद अनवर ने आगे कहा कि नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बनाई पार्टी की राहुल गांधी दुर्गति कर रहे हैं.

कांग्रेस की दुर्गति कर रहे राहुल गांधी- जेडीयू

खालिद अनवर ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पुरानी पार्टी जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और देश के बड़े-बड़े नेताओं ने जिस पार्टी को सींचा, उस पार्टी की दुर्गति राहुल गांधी जी कैसे बना रहे हैं. किस तरह उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार की पार्टी बना दिया है और ऐसे नेताओं से डर रहे हैं जिनकी जमीन पर पकड़ है, जो चाहते हैं कि राष्ट्रहित में काम हो, देशहित में काम हो, ऐसे नेताओं को साइडलाइन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से देश का नुकसान पहुंचा रही है. जेडीयू एमएलसी ने कहा कि डॉ. शकील अहमद उन लोगों में से हैं जो बिहार की माटी से जन्मे हैं और 1985 से नीतीश कुमार के साथ वो एमएलए बने और आज तक एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं.

उन्होंने ईमानदारी और कई ऐसा काम किया जो बिहार के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. नीतीश कुमार के बारे में उनकी राय सब लोग जानते हैं कि कितनी अच्छी राय है. लेकिन एक बात किसी को पता नहीं होगी कि इंडिया ब्लॉक जब टूट रहा था, उससे एक महीना पहले डॉ. शकील साहब का झगड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से, कि नीतीश कुमार के बगैर अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, आप राजनीति नहीं कर सकते. और उसके बाद देख लिया क्या हश्र हुआ, इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया. तो ये डॉ. शकील अहमद अच्छे नेता हैं और नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, नीतीश कुमार की राहों पे चलने वाले हैं. मैं मिला, उनसे बधाई दी और बाकी बातें बाद में होंगी.

राजद प्रवक्ता ने तीखा हमला किया

वहीं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि शकील साहब देश के गृह राज्य मंत्री रहे. कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ओहदा दिया, बड़ा सम्मान भी दिया. अब उम्र के इस पड़ाव पर आ गए हैं, अब उनका काम कुछ जो है बदल रहा है और वो चाह रहे हैं कि हम अपना आइडियोलॉजी चेंज कर दें, विचारधारा चेंज कर दें. अब मान लीजिए जिधर जाना चाहते हैं उधर तो कुछ मिल जाए, सुरक्षा-उरक्षा मिल गया होगा, बढ़ा दिया गया होगा. तो पहले तो दाल में काला था न, अब तो काला में दाल है. बचा कहाँ कुछ है? तो ऐसे तो होते ही रहता है, सुविधा की राजनीति करने वालों को, संघर्ष का विनाश आता है.

भगवान उनको सद्बुद्धि दे- कांग्रेस

डॉ शकील अहमद पर कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी कहा की हो सकता है, वो राजनैतिक व्यक्ति हैं, वो चुप तो नहीं बैठेंगे. लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, वो तो हमलोगों को प्राप्त नहीं हो सका. हमारा भी तीन पीढ़ियों से योगदान है कांग्रेस में. दादा आजीवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पिताजी मिनिस्टर रहे, नेहरू जी के बड़े करीबी हमारे दादा जी रहे. लेकिन इसके बावजूद भी तीसरी पीढ़ी में उनको जितना सम्मान मिला, उतना हमको लगता है कि राज्य में किसी कांग्रेसी नेता को नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि जबकि हमलोग संगठन में किसी से भी ज्यादा काम किए हैं, खुद 47 वर्ष से काम कर रहे हैं. लेकिन उनको चंद समय में बिहार सरकार का मंत्री बनाना, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाना, केंद्रीय गृह मंत्री बनाना, ये सब बड़ी-बड़ी जिम्मेवारी हुई है. तो वैसी परिस्थिति में उनको कांग्रेस के विरुद्ध या राहुल गांधी के विरुद्ध, नेहरू परिवार के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए था. उनको दूसरे दल में जाना था तो चले जाते उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो भद्र आदमी हैं, बोलचाल में भी अच्छा हैं. लेकिन अब कैसे उनकी भाषा बदल गई ये समझ से परे है. भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मेरी शुभकामना है.