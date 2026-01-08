Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3067898
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Zee Bihar Exclusive: अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दशा और दिशा खुद तय करे, जी मीडिया से बोले शकील अहमद खान

Shakeel Ahmed Khan News:शकील अहमद खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:34 PM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Shakeel Ahmed Khan On Congress: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दिशा और दशा तय करें. जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल से खास बातचीत में शकील अहमद खान ने कहा कि समीक्षा बैठकों में जो बातें निकालकर सामने आई हैं, वह बताती हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इसके कारणों में गठबंधन के अंदर चल रही चीजें भी शामिल थीं. 

शकील अहमद खान का कहना था कि राहुल गांधी बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अब ड्राइविंग सीट पर कौन होगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो लीडर की कमी है और ना ही प्रखर नेतृत्व की. एक सवाल के जवाब में शकील अहमद खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Shakeel Ahmed KhanBihar News

Trending news

Shakeel Ahmed Khan
अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दशा और दिशा खुद तय करे,जी मीडिया से बोले शकील अहमद
Bihar News
Bihar Highway: बिहार के इन 9 जिलों में बनेगा स्टेट हाईवे, जानें कौन-कौन जिले शामिल
Jehanabad news
जहानाबाद में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ फूटा राजद का गुस्सा, पुतला दहन कर जताया विरोध
National Highway 727AA
पटजिरवा से ठकराहां तक लगेंगे कैंप, कागजात साथ लाएं और तुरंत पाएं जमीन का मुआवजा
Election Commission
झारखंड नगर निकाय चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल
Radha Rani Soren
18-0 से अविश्वास प्रस्ताव हारीं राधा रानी,जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी खाली
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर व्यक्त की संवेदना
Bihar News
बिहार को बुरी नजर से देखने वालों का क्या उपाय है? जानें Grok ने क्या दिया जवाब
West Bengal Election 2026
बंगाल में बिहारी दलों की साख दांव पर, क्या इस बार खाता खोलेंगे नीतीश, मांझी और चिराग
MNREGA
Patna News: कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम', 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा आंदोलन