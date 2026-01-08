Zee Bihar Exclusive: अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दशा और दिशा खुद तय करे, जी मीडिया से बोले शकील अहमद खान

Shakeel Ahmed Khan News:शकील अहमद खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है.
Shakeel Ahmed Khan On Congress: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दिशा और दशा तय करें. जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल से खास बातचीत में शकील अहमद खान ने कहा कि समीक्षा बैठकों में जो बातें निकालकर सामने आई हैं, वह बताती हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इसके कारणों में गठबंधन के अंदर चल रही चीजें भी शामिल थीं.
शकील अहमद खान का कहना था कि राहुल गांधी बिहार में ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अब ड्राइविंग सीट पर कौन होगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो लीडर की कमी है और ना ही प्रखर नेतृत्व की. एक सवाल के जवाब में शकील अहमद खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है.