Bihar:'चुनावी सभा में सीजनल दिखाई देते हैं', शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, कल यानी 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी. कल तय होगा कि बिहार की बागडोर NDA के हाथ में होगी या फिर महागठबंधन के हाथ. वही, इससे पहले लोजपा (रामविलास ) सांसद शांभवी चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि माहागठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि वह विपक्ष के नेता है और नेता प्रतिपक्ष को हमेशा कुछ ना कुछ बोलना है और कुछ भी बोलने के चक्कर में ऐसा बात करते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है. एनडीए पूर्ण बहुमत से पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए मेजोरिटी की सरकार बनाएगी.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के पोस्टर

पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं. जिसपर लिखा गया है 'टाइगर अभी जिंदा है'. इस पर शांभवी चौधरी ने कहा कि उनके समर्थक-कार्यकर्ता, बिहार के लोग वह सब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आभार की नजरों से देखते हैं. उनकी प्रशंसा हमेशा वह करते रहते हैं, ऐसा लिखते हैं. नीतीश कुमार जितने मजबूत 2005 में थे उतने ही मजबूत आज भी है. कभी भी बिहार वासियों के दिल में नीतीश कुमार है. एनडीए की सरकार है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी कर्मठ विचारधारा को रखते हैं, विकास की राजनीति को चुनते हैं, यह बदलते बिहार की बहुत खूबसूरत तस्वीर है.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव की रैली को लेकर क्या बोलीं शांभवी चौधरी?

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रैली को लेकर शांभवी चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा रैली कौन करता है? इससे कुछ नहीं होता है. तेजस्वी यादव चुनावी सभा में सीजनल दिखाई देते हैं. एनडीए के जितने भी लीडर है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं. हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो वह लगातार पूरी साल डर साल मेहनत करते रहते हैं. जनता के बीच में रहते हैं इसलिए एनडीए को चुनाव प्रचार में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोलीं शांभवी चौधरी?

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर शांमभवी चौधरी ने कहा कि कल पता चल जाएगा, जनता कल जवाब देगी. तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 तारीख को हम लोग शपथ लेंगे. इस पर शांमभवी चौधरी ने कहा कि महज 24 घंटे से कम बाकी है और हम लोग भी देख लेंगे और बिहार भी देख लेगा कौन मुख्यमंत्री का शपथ लेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

रिपोर्ट: सुन्दरम