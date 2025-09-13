'जो गाय की रक्षा चाहते हैं, वो हमें वोट दें', बिहार चुनाव लड़ेंगे शंकराचार्य, सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में अचनाक एक नया सियासी मोड़ आ गया है. जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला एनडीए (NDA) और कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला 'इंडिया' अलायंस मैदान में है. हालांकि, बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व राजद कर रही है. वहीं, अब इस सियासी समर में ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी दस्तक दे दी है. शंकराचार्य ने बिहार की हर विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है. उनकी सियासी घोषणा के बाद बिहार की राजनीति फिजा में एक अलग की तपन महसूस की जाने लगी है. इस पर सियासी दलों का रिएक्शन भी आने लगा है.

शंकराचार्य के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कौन क्या कहता है, इस पर बीजेपी काम नहीं करती. बीजेपी ने 500 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण कराया. सनातन की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है. सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है. रही बात चुनाव लड़ने की तो चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीट के साथ एनडीए की वापसी होगी.

राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार की जनता के मूल्य मुद्दे हैं पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई. अब बिहार की राजनीति में भावनात्मक मुद्दों के आधार पर किसी को वोट मिलने वाला नहीं है. राजद प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि जनता के सवाल है बेरोज़गारी, महंगाई इन सभी मुद्दों पर वोट मिलेगा. अब भावनात्मक नारे भावनात्मक मुद्दे बिहार की राजनीति में चलने वाला नहीं है, इस आधार पर जो भी राजनीतिक करेगा उसकी राजनीति की दुकानदारी बंद हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने कहा कि छद्म सनातनी और अपने आप को हिंदू बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शंकराचार्य महोदय का ये कड़ा संदेश है. ये उन्होंने इसलिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गोवंश की रक्षा के नाम और चुनाव में वोट मांगती है और चुनाव के बाद देश को सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बना देती है. ऐसे में जो वास्तविक सनातन है और उन्हें दर्द होगा. बीजेपी के लोग पूरी तरीके से देश में सांप्रदायिक जन्म देता है और हिंदुओं की आस्था को ठोस पहुंचते हैं.

यह भी पढ़ें: जेपी नड्डा पटना में तैयार करेंगे BJP का नया चुनावी चक्रव्यूह, बदलेगा सियासी गणित?

जदयू ने कहा कि शंकराचार्य ने जो भी कहा है यह उनकी निजी राय हो सकती है. चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, जहां तक बिहार की बात है बिहार की जनता काम पर वोट करेगी. जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि नीतीश कुमार के किए गए कार्यों पर वोट करेंगे. सभी को अधिकार है चुनाव लड़े जनता तय करेगी कि उनका क्या वजूद है.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें:'प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा', बीजेपी सांसद का पढ़िए पूरा पोस्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!