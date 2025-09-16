Bihar Chunav 2025: शंकराचार्य भी बिहार के चुनावी समर में उतरे, सभी सीटों पर लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी, जानें वजह
Bihar Chunav 2025: शंकराचार्य भी बिहार के चुनावी समर में उतरे, सभी सीटों पर लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी, जानें वजह

Bihar Assembly Election 2025: जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सोमवार (15 सितंबर) को सुपौल में 'गौ मतदाता संकल्प यात्रा' की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने राज्य की सभी सीटों पर गौ-भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान किया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:39 AM IST

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी
Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati On Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है. इस बार के चुनाव में सियासत की नई शुरुआत होने वाली है. इस चुनाव में जन सुराज और AIMIM जैसे दल एनडीए और महागठबंधन के लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं. वहीं दूसरी अब जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी बिहार के चुनावी समर में कूदने का ऐलान कर चुके हैं. जगद्गुरु शंकराचार्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर गौ-भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान किया है. इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि बिहार चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की यह घोषणा राजनीति में जाने की मंशा वाली नहीं है.

सोमवार (15 सितंबर) को जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सुपौल पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे. सुपौल सदर बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण ठाकुरबारी परिसर में आयोजित एक सभा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 'गौ मतदाता संकल्प यात्रा' की शुरुआत करते हुए सनातनी राजनीति का शंखनाद किया. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे. 

ये भी पढ़ें- यात्रा का जवाब यात्रा से,243 सीटों पर लड़ने की बात कर क्या तेजस्वी अपनी खीझ जता रहे?

गौ रक्षा हमारी आस्था ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है. उन्होंने कहा 20 करोड़ की आबादी को सभी सुन रहे है और हम हिंदुओ को कोई सुनने वाला नही है. जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. हमने एक के बाद एक पार्टियों को सत्ता में लाया, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. अब हम मतदाताओं से सीधे अपील करेंगे कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गोहत्या को पाप मानते हैं.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा

