दुख बांटने गए थे या बाढ़ का सैर करने? जनता के कंधे पर सवार होने पर जगदंबिका पाल का कांग्रेस सांसद पर तंज

Bihar Politics: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बिहार में बाढ़ सर्वेक्षण के दौरान कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को ग्रामीणों द्वारा कंधे पर उठाए जाने पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान परेशान हैं और दूसरी तरफ तारिक अनवर ग्रामीणों के कंधों पर जा रहे हैं, जो उनकी संवेदनशून्यता को दर्शाता है. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को ग्रामीणों द्वारा कंधे पर उठाकर ले जाने की निंदा की. उन्होंने कहा, एक तरफ किसान बाढ़ से प्रभावित और तबाह हैं और दूसरी तरफ तारिक अनवर को उसी जनता द्वारा कंधे पर उठाया जा रहा है. यह उनकी संवेदनशून्यता को दर्शाता है.

दरअसल, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर अपने दो दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र कटिहार पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. पहले उन्होंने ट्रैक्टर से दूरस्थ इलाकों का जायजा लिया, लेकिन जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पैदल चलने की बारी आई, तो उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनके कंधों पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है.

पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जगदंबिका पाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, टैरिफ के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं. अब अगर इसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो यह उनकी बौखलाहट है.

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय मलेशिया के दौरे पर हैं. पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल जा रहे हैं, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके.

इनपुट: आईएएनएस

