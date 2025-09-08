दुख बांटने गए थे या बाढ़ का सैर करने? जनता के कंधे पर सवार होने पर जगदंबिका पाल का कांग्रेस सांसद पर तंज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2913500
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

दुख बांटने गए थे या बाढ़ का सैर करने? जनता के कंधे पर सवार होने पर जगदंबिका पाल का कांग्रेस सांसद पर तंज

Bihar Politics: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर एक दिन पहले यानि रविवार को कटिहार मे बाढ़ का निरीक्षण करने गए थे. बाढ़ में फंस जाने पर वह किसी के कंधे पर बैठ कर निकले, जिसपर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पलटवार करते हुए कहा कि दुख बांटने आए है या बाढ़ का सैर करने.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:14 PM IST

Trending Photos

जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद
जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद

Bihar Politics: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बिहार में बाढ़ सर्वेक्षण के दौरान कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को ग्रामीणों द्वारा कंधे पर उठाए जाने पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान परेशान हैं और दूसरी तरफ तारिक अनवर ग्रामीणों के कंधों पर जा रहे हैं, जो उनकी संवेदनशून्यता को दर्शाता है. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को ग्रामीणों द्वारा कंधे पर उठाकर ले जाने की निंदा की. उन्होंने कहा, एक तरफ किसान बाढ़ से प्रभावित और तबाह हैं और दूसरी तरफ तारिक अनवर को उसी जनता द्वारा कंधे पर उठाया जा रहा है. यह उनकी संवेदनशून्यता को दर्शाता है.

दरअसल, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर अपने दो दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र कटिहार पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. पहले उन्होंने ट्रैक्टर से दूरस्थ इलाकों का जायजा लिया, लेकिन जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पैदल चलने की बारी आई, तो उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनके कंधों पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है.

ये भी पढ़ें: Bihar: अशोक चिह्न हटाने पर गरमाई सियासत, ललन सिंह और विजय सिन्हा ने जताया विरोध

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जगदंबिका पाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, टैरिफ के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं. अब अगर इसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो यह उनकी बौखलाहट है.

भाजपा सांसद ने राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय मलेशिया के दौरे पर हैं. पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल जा रहे हैं, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jagdambika PalBihar politics

Trending news

Jagdambika Pal
दुख बांटने गए थे या बाढ़ का सैर करने? जगदंबिका पाल का कांग्रेस सांसद पर तंज
nitish kumar
Good News: CM नीतीश कुमार ने अब आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को दी बड़ी खुशखबरी
Katihar News
कटिहार में NIA की छापेमारी, पुलवामा हमले से जुड़े तार
Jharkhand news
Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज
bihar chunav 2025
CM चेहरे के लिए राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, डी राजा ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर
pitru paksha 2025
Pitru Paksha 2025 : माता सीता का श्राप और पिंडदान की पवित्रता, गयाजी की अनूठी महिमा
Bihar SIR
हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाता, मुजफ्फरपुर की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या कोई साजिश
Irfan Ansari
'बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हें उड़ा दूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली धमकी
bihar chunav 2025
बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी JMM? सुप्रियो भट्टाचार्य ने कर दिया साफ
sudhakar singh rjd
'ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार...', RJD सांसद सुधाकर सिंह का विवादित बयान
;