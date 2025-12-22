Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3049710
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'20 साल पहले बिहार की हालत अच्छी नहीं थी... अब सब ठीक है', नालंदा में शशि थरूर की बातें कांग्रेस को चुभेंगी

Shashi Tharoor News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर बिहार की स्थिति को अन्य राज्यों से खराब बताते हैं. वहीं अब काग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन करते वक्त कहा कि मैंने सुना है कि पहले (बिहार में) हालत अच्छी नहीं थी. अब सब ठीक है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:29 PM IST

Trending Photos

नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर
नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर

Shashi Tharoor In Nalanda: कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार (22 दिसंबर) को बिहार में स्थित नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, 2025 का उद्घाटन किया. इस दौरान थरूर ने एक ऐसा बयान दिया, जो कांग्रेस आलाकमान खासतौर पर राहुल गांधी को चुभ सकती है. दरअसल, अब काग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन करते वक्त कहा कि मैंने सुना है कि पहले (बिहार में) हालत अच्छी नहीं थी. अब सब ठीक है. उन्होंने कहा कि 20 साल बाद इस कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और स्टूडेंट्स से बातचीत करना मेरे लिए खुशी की बात है. नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर बिहार की स्थिति को अन्य राज्यों से खराब बताते हैं. बिहार चुनाव के वक्त तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 20 साल पीछे चला गया. अब शशि थरूर और राहुल गांधी की बातें आपस में मेल नहीं खाती, जबकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद हैं.

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई बार मोदी सरकार का समर्थन कर चुके हैं और इस दौरान कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर दिखाई दिए. ऑपरेशन सिंदूर के शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा था कि पीएम मोदी की ऊर्जा, एक्टिवनेस और इच्छाशक्ति ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाया है. कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है. वह भारत के लिए एक प्राइम एसेट हैं, लेकिन इस अभियान को और समर्थन की जरूरत है. इसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ जब थरूर कांग्रेस की मुख्य बैठकों से नदारद भी रहे. ऐसे में मीडिया में ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गईं थीं कि अब थरूर के तेवर कांग्रेस के प्रति बदले-बदले से नजर आने लगे हैं. 

ये भी पढ़ें- उपेंद्र कुशवाहा ने BJP को मुश्किल में डाला था, अब पवन सिंह के सहारे पलटवार की बारी!

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) का नाम बदलने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की. यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों तक रही. अब थरूर ने बिहार की धरती से एनडीए सरकार की तारीफ कर दी है. 

TAGS

Shashi TharoorcongressBihar politics

Trending news

Patna Saras Mela 2025
सरस मेले में देसी प्रोडक्ट्स की दिखी प्रदर्शनी, पारंपरिक पकवानों का उठा रहे लुफ्त
Bihar politics news
युवाओं को नौकरी देना हमारा संकल्प, निवेश से बदलेगी बिहार की तस्वीर: दिलीप जायसवाल
Shashi Tharoor
'20 साल पहले बिहार की हालत अच्छी नहीं थी...', शशि थरूर की बातें कांग्रेस को चुभेंगी
New year 2026
New Year 2026: न्यू ईयर पे पिकनिक का प्लान है तो बेगूसराय का कावर झील बेस्ट ऑप्शन
Jharkhand Crime News
खूंटी में आदिवासी कांग्रेस के युवा नेता सुमित तिग्गा की सरेआम गोली मारकर हत्या
Year Ender 2025
Year Ender 2025: भोजपुरी स्टार्स के बेतुके बयानों के लिए जाना जाएगा साल 2025
Year Ender 2025
बिहार-झारखंड के लोगों को पूरे साल ललचाता चला गया सोना, चांदी भी चमकी
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा ने BJP को मुश्किल में डाला था, अब पवन सिंह के सहारे पलटवार की बारी!
Giridih news
Giridih News: छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार
Upendra Kushwaha
BJP के मना करने पर भी बेटे को बनाया मंत्री, अब कुशवाहा को नहीं मिलेगी केंद्र में जगह