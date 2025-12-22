'20 साल पहले बिहार की हालत अच्छी नहीं थी... अब सब ठीक है', नालंदा में शशि थरूर की बातें कांग्रेस को चुभेंगी

Shashi Tharoor In Nalanda: कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार (22 दिसंबर) को बिहार में स्थित नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, 2025 का उद्घाटन किया. इस दौरान थरूर ने एक ऐसा बयान दिया, जो कांग्रेस आलाकमान खासतौर पर राहुल गांधी को चुभ सकती है. दरअसल, अब काग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन करते वक्त कहा कि मैंने सुना है कि पहले (बिहार में) हालत अच्छी नहीं थी. अब सब ठीक है. उन्होंने कहा कि 20 साल बाद इस कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और स्टूडेंट्स से बातचीत करना मेरे लिए खुशी की बात है. नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर बिहार की स्थिति को अन्य राज्यों से खराब बताते हैं. बिहार चुनाव के वक्त तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार 20 साल पीछे चला गया. अब शशि थरूर और राहुल गांधी की बातें आपस में मेल नहीं खाती, जबकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद हैं.

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई बार मोदी सरकार का समर्थन कर चुके हैं और इस दौरान कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर दिखाई दिए. ऑपरेशन सिंदूर के शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा था कि पीएम मोदी की ऊर्जा, एक्टिवनेस और इच्छाशक्ति ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाया है. कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में पहुंचाया है. वह भारत के लिए एक प्राइम एसेट हैं, लेकिन इस अभियान को और समर्थन की जरूरत है. इसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ जब थरूर कांग्रेस की मुख्य बैठकों से नदारद भी रहे. ऐसे में मीडिया में ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गईं थीं कि अब थरूर के तेवर कांग्रेस के प्रति बदले-बदले से नजर आने लगे हैं.

हालांकि, हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) का नाम बदलने को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की. यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों तक रही. अब थरूर ने बिहार की धरती से एनडीए सरकार की तारीफ कर दी है.